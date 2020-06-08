"الصحة" تسمح للاستشاريين والأخصائيين بتكرار صرف 8 أصناف من الأدوية المراقبة

المصدر: وجيه السباعي –دبي:

وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضوابط وقواعد لوصف وصرف بعض الأدوية المراقبة، وحددت 8 أنواع من الأدوية، تخضع للقواعد المتعلقة بتكرار وصف الأدوية المراقبة من قبل الاستشاريين والأخصائيين، كل حسب اختصاصه.

وسمح القرار الوزاري رقم "253" لسنة 2020، في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف بعض الأدوية المراقبة للصيدليات بتكرار صرف 8 منتجات دوائية، حسب النظم المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم "888" لسنة 2016، و شملت أدوية " clobazam-clonazepam-gabapentin-Methylphenidate-Phenobarbital-Pregabalin-Procyclidine-Trihexyphenidyl”Benzhexol”"، وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة .

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