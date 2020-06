"الصحة" تحذر من مكملات غذائية قد تسبب سكتات دماغية

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مكملات غذائية، تحتوي على مواد غير معلن عنها، قد تسبب مشاكل في القلب، والسكتات الدماغية، وطالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص باتخاذ ما يلزم تجاه هذه المنتجات.

وأصدرت الوزارة أخيراً تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، تحذر من استخدام المكمل الغذائي " Gold Max Pink Capsules"، بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي "سيلدينافيل"، والتي قد تتسبب انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وأكدت الوزارة بأن المنتج غير مسجل في " إدارة الدواء لديها"، وأوصت باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى الإبلاغ بالآثار الجانية للدواء .

وفي تعميم ثالت، حذرت الوزارة من استخدام المكملات الغذائية " Super Slim Green Lean Body Capsules"، بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي" سيبوترامين"، والتي تم سحبها من الأسواق في أكتوبر 2010، لأنها تسبب مشاكل قلبية والسكتات الدماغية، علما بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية أوصت الوزارة بالإبلاغ.

ووجهت الوزارة في تعميم رابع، بسحب ثلاث تشغيلات من المستحضر الطبي Penicillin G (Penicillin G sodium) 10,000,000 unit/vial، للشركة المصنعة Fresenius Kabi Canada LTD ، وجاء سبب السحب نتيجة احتمالية تكسر عبوات (Vials) التشغيلات المذكورة - 305609 - 305610 – 305873، والمنتج غير مسجل بإدارة الدواء في الوزارة، وأوصت الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات للمستحضر الطبي المذكور في حال توفره في المنشآت.

وأضافت الوزارة تحذيراً على المستحضرات الطبية 5-Fluorouracil (i.v), Capecitabine (XELODA) and Tegafur containing products، وأصدرت تعميماً بهذا الشأن لجميع المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، تحذر من المنتج للشركة المصنعة .F.Hoffmann – La Roche Ltd ، ويستخدم ضمن أدوية علاج السرطان، وجاء التحذير بسبب أن المرضى الذين يعانون من نقص ثاني هيدروبيريميدين ديهيدر و جينيز (DPD) الجزئي أو الكامل معرضون لخطر زيادة السمية الشديدة اثناء العلاج بالفلوروبيريميدين – (5-FU ، كابيسيتابين وتيغافور).

وأوضحت الوزارة بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت باختبار النمط الظاهري والنمط الجيني قبل بدء العلاج بالفلوروبيريميدين ، ويمنع استخدام الأدوية التي تحتوي على FU-5 أو كابيسيتابين وتيغافور في المرضى الذين يعانون من النقص الكامل ل DPD ، وضرورة وصف جرعة مخفضة في البداية للمرضى الذين يعانون من النقص الجزئي ل DPD ، والمراقبة الدوائية العلاجية (TDM) للفلورويوراسيل قد تحسن النتائج السريرية في المرضى الذين يتلقون FUعن طريق الضخ الوريدي المستمر.

