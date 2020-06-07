"الصحة" تعلن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة شفاء

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وتسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 38,808  حالة.

كما سجلت الوزارة 745 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 21,806 حالة.

وأعلنت عن وفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 276 شخص.
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