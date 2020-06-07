«دبي للتوحد»: إجراءات جديدة لقبول الطلبة للعام الدراسي المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمد مجلس إدارة مركز دبي للتوحد إجراءات جديدة لقبول وتأهيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، منها توفير فترتين للدراسة، نهارية وليلية، وزيادة سن القبول بالمركز للفئات من ثلاث سنوات إلى 21 سنة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الدورية التي عقدت أخيراً، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة هاشم القاسم، وحضور أعضاء المجلس الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، وسامي الريامي، وخالد المالك، ومدير عام المركز محمد العمادي، ورئيس برنامج التوحد في المركز نيكولاس أورلاند.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة للمركز، ومتابعتها، واقتراحات تنمية المركز بخدمات جديدة.

وتضمنت خطة العمل التأهيلية للعام الدراسي الجديد محاور استراتيجية عدة تمثلت بتوسيع خدماته المتخصصة من خلال توفير فترتين دراسيتين، فإلى جانب نظام البرنامج التأهيلي النهاري، سيتم تطبيق برنامج الفترة المسائية للجلسات الفردية المسائية التي ستسمح للعديد من الأطفال غير الملتحقين بالمركز بالاستفادة من خدماته العيادية التي يقدمها فريق متعدد التخصصات تحت إشراف رئيس برنامج التوحد في المركز، أخصائي تحليل السلوك المعتمد من البورد الأميركي نيكولاس أورلاند.

وتتضمن الخطة التأهيلية زيادة سن القبول للعام الدراسي المقبل لتشمل جميع الفئات العمرية من سن 3 سنوات إلى 21 سنة، إضافة إلى توفير طرق علاجية فريدة ضمن خطط تربوية وتأهيلية مناسبة لكل حالة، وذلك برسوم سنوية لا تتعدى 60 ألف درهم، ويمثل هذا المبلغ 50% من الكلفة الحقيقية للطالب في السنة، والتي تبلغ 120 ألف درهم.

وكشف رئيس برنامج التوحد في المركز أخصائي تحليل السلوك المعتمد من البورد في الولايات المتحدة الأميركية، نيكولاس أورلاند، أن المنهج الأساسي للمركز سيتم تحويله إلى منهج PEAK المعتمد عالمياً.

وأوضح أن المنهج الجديد قائم على برامج تحليل السلوك التطبيقي (ABA) وهو من أنجح المناهج الرائج استخدامها في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أورلاند أن هناك مجموعة من البرامج الحديثة تم اعتمادها في هذا المنهج، تشمل علاج النطق والتواصل، والعلاج الوظيفي، وبرامج التحليل السلوكي كبرنامج VB-MAPP وبرنامج Essentials for Living وكذلك برنامج ABLLS-R.

وأوضح أنه تم تطوير برامج تنمية المهارات المعيشية اليومية المقدمة للأطفال بربطها بخطة التحليل السلوكي العلاجية، لتأهيل وتدريب الأطفال على تطبيق تلك المهارات ضمن بيئات مختلفة تحاكي الواقع، إضافة إلى تحسين قدرة الأطفال على التكيف مع المواقف الاجتماعية.

برامج تعليمية وتأهيلية

يعتمد مركز دبي للتوحد برامج تعليمية وتأهيلية عدة للعام الدراسي 2020 - 2021، هي: تحليل السلوك التطبيقي، برنامج المهارات الاجتماعية، علاج النطق والتواصل، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، التدريب على الكمبيوتر، التربية الفنية، التربية الموسيقية، جلسات الروبوتات التعليمية، أنشطة الحياة اليومية، غرف العلاج الحسي، وغيرها من البرامج.

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