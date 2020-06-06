رعاية صحية مباشرة لـ 243 من كبار المواطنين

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

أفاد مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، طلال علي، بأن الدائرة تواصل توفير الرعاية الصحية المباشرة لطريحي الفراش من كبار المواطنين، الذين يبلغ عددهم 243، وتتابع حالتهم الصحية في منازلهم، لضمان سلامتهم وتمتعهم بصحة جيدة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

وأكد أهمية تقديم هذه الخدمة بعد خروج المسنين أو أصحاب الهمم من المستشفى، للحفاظ على استقرار وضعهم الصحي.

وأضاف أن الدائرة تواصل تقديم خدماتها بنظام العمل عن بعد للموظفين الإداريين والاختصاصيين الاجتماعين باستثناء الطاقم الطبي، إذ يتطلب وجوده ميدانياً لرعاية طريحي الفراش والحالات الطارئة، مؤكداً تسجيل 1219 حالة مستفيدة من خدمات المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدائرة للمسجلين من ذوي الدخل المحدود والمتعففين.

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