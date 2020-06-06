شراكات إماراتية مع منظمات ودول لمكافحة «كوفيد - 19»

المصدر: أبوظبي - وام

تبحث مراكز بحثية ومختبرات متقدمة في الإمارات عقد شراكات ثنائية مع منظمات عالمية ودول عديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبدأت المراكز والمختبرات استعداداتها لعقد شراكات ثنائية مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا والصين والهند والبرازيل ومصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية وفرنسا وكوبا وماليزيا وكازاخستان وإندونيسيا، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب، وتطوير الأبحاث الهادفة إلى إيجاد علاج ولقاح وأنظمة فحص سريعة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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