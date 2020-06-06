«الصحة» توصي مرضى السكري بعدم التوقف عن تناول الـ «ميتفورمين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استلام تقارير صادرة من منظمات عالمية تشير إلى وجود شائبة (NDMA) بنسب تتعدى المعدل المسموح به، في بعض المنتجات ولبعض الشركات المصنعة لدواء «ميتفورمين»، الذي يصرف بوصفة طبية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

وتوجد الشائبة عادة ضمن مستويات منخفضة في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب والهواء الملوث، إلا أن التعرض لها بكميات أكبر من الحدود المقبول استهلاكها يومياً لفترات طويلة جداً، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان.

وكانت الوزارة أصدرت تعميماً في ديسمبر 2019 إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية وشركات الأدوية والمصانع المحلية، بخصوص مراقبة احتمالية وجود شوائب في أدوية «ميتفورمين»، وأوصت المرضى بعدم التوقف عن تناول أدوية الميتفورمين إلا تحت إشراف الطبيب.

كما أوصت ممارسي الرعاية الصحية بالاستمرار في وصف أدوية الميتفورمين كالمعتاد حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة.

وطالبت الشركات المنتجة بتقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة والمنتج النهائي على أن يجرى التحليل في مختبر معتمد، وتقدم الشركات المنتجة التقارير المطلوبة في غضون ستة أشهر (قبل نهاية الشهر الجاري حداً أقصى).

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة حفاظاً على سلامة المرضى من خلال متابعة نسب المادة المذكورة في المواد الخام التي تستورد من المصانع المحلية لتصنيع الأدوية التي تحتوي «ميتفورمين»، مؤكدة أنه لم يتبين بعد وجود نسب غير مقبولة في المنتجات المسوقة في الدولة.

وأفاد الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن الوزارة مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة للمستحضرات الدوائية التي تحتوي المادة نفسها، وستعلن فوراً نتائج تحليل المستحضرات التي يثبت تلوثها بشوائب NDMA وسحبها.

ودعا الأميري ممارسي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع إلى إبلاغ الوزارة عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية. وقال إن الوزارة تتواصل يومياً مع المنظمات الدولية المعنية بالدواء، مثل هيئة الدواء والغذاء الأميركية، والهيئة الأوروبية للدواء، والهيئة الأسترالية للدواء، إضافة إلى مصانع الأدوية للتحري عن أي تحذيرات تختص بأي صنف دوائي.

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