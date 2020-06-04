عدد حالات الشفاء من «كورونا» يتجاوز 19 ألفاً

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت حكومة الإمارات، أمس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، واستعرضت الإحاطة مستجدات الوضع الصحي، والحالات المرتبطة بمرض «كوفيد-19».

وقالت الشامسي إن توسيع نطاق الفحوص مستمر، حيث تم إجراء 41 ألفاً و762 فحصاً جديداً، كشفت عن 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 36 ألفاً و359 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كل الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

وأعلنت الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 19 ألفاً و153 حالة، بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة، لمصابين بمرض «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراضه، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وتم خلال الإحاطة الإعلان، أيضاً، عن وفاة شخص من المصابين بمرض «كوفيد-19»، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 270 حالة، ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي لاتزال تتلقى العلاج 16 ألفاً و936 حالة في الدولة.

على صعيد متصل، أكدت الشامسي أن العودة للحياة الطبيعية مشروطة بالالتزام بالإجراءات الصحية، والفترة المقبلة مهمة جداً لمواجهة خطر «كوفيد-19»، وأي استهتار في تطبيق الإجراءات الوقائية سيؤدي، لا قدر الله، إلى نتائج وخيمة.

ونوهت بأن أبطال خط الدفاع الأول يقودون زمام مبادرة الحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، ويواصلون العمل على مدار الساعة، للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، ومع عودة الأعمال بالقطاعات الحكومية والخاصة، أصبح لزاماً على الجميع مشاركتهم مسؤولية الالتزام ورفع الوعي والاهتمام الشخصي بإجراءات السلامة والوقاية، وقالت: «أنا وأنت اليوم مسؤولان عن حماية أنفسنا ومن حولنا، وحماية وطننا، لنكن درعه الحامية للحياة الكريمة فيه ولمكتسباته».

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، عن اتخاذ دولة الإمارات خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية، من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية. وأوضح الظاهري أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب، من وإلى الدولة، لايزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتاً بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الظاهري أن القرار بخصوص استئناف رحلات «الترانزيت»، يشمل ثلاثة مطارات، هي: مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومن خلال الناقلات الوطنية كـ«طيران الاتحاد»، و«طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران». وأوضح أن هذه الناقلات ستقوم، خلال الأيام المقبلة، بالإعلان عن التفاصيل ومستجدات الإجراءات المتعلقة بأنشطتها.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وشاملة، قام بها عدد من الجهات، من ضمنها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني والقطاع الصحي، لاتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن عالمياً.

وقال الظاهري: «الإمارات تمثل مركزاً حيوياً للنقل الجوي، مع تحول المطارات المحلية لمحطة إقليمية وعالمية لشركات الطيران الدولية، وهي حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوضع الصحي والتعامل مع وباء (كوفيد-19)، وتطبيق متطلبات ومعايير منظمات الطيران العالمية».

وأضاف الظاهري: «عملت فرق فنية ومتخصصة من الجهات المعنية، خلال الفترة الماضية، على وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في كل مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، من خلال زيارات ميدانية لخبراء ومتخصصين للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة رحلة المسافر، سواء في صالات الانتظار، أو وسائل النقل في المطارات، وصولاً إلى البيئة الصحية في مقطورة الطائرات نفسها».

وفي ما يخص العاملين بقطاع الطيران، أوضح الظاهري أن المطارات كافة عملت على تطبيق تدابير احترازية، تضمنت إجراء فحوص «كوفيد-19»، وتعزيز الوعي لديهم وتدريبهم بشكل مكثف، للتعامل مع حركة المسافرين وحالات الاشتباه في أي إصابة، ولديهم الجاهزية العالية لاستخدام مرافق الطائرات في حال حدوث أي طارئ.

ونوه بأن ما تم تسجيله من جهود جبارة، تقوم بها الفرق الميدانية في مطارات الدولة كافة، والعاملون بهذه المنشآت، يبعث على الفخر من المواطنين والمقيمين، الذين لديهم طموح كبير وإخلاص في العمل، لاستيفاء المتطلبات وتسريع العمل لعودة حركة الطيران، ودعم نجاح هذا القطاع الحيوي.. نشكرهم أفراداً ومؤسسات.

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حالة شفاء جديدة، لمصابين بمرض «كوفيد-19»، وتعافيها التام.

الكشف عن 571 حالة إصابة جديدة في الدولة بفيروس كورونا المستجد.

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