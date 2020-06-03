تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبث صحيفة الامارات اليوم عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، نقلا عن الحساب الرسمي لحكومة الامارات تغطية مباشر لإحاطة اعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة،جاء فيها

‏‎الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 19 ألفاً، بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة، وتسجيل 571 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 ، وحالة وفاة واحدة.

- آمنة الضحاك: 36,359 إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة بفيروس كورونا، و 16,936 حالة من جنسيات مختلفة ما زالت تتلقى العلاج.

- سيف الظاهري: الإمارات اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.

- سيف الظاهري: قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتًا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم.

ـ سيف الظاهري: ستقوم الناقلات الوطنية خلال الأيام القادمة بالإعلان عن التفاصيل ومستجدات الاجراءات المتعلقة بأنشطتها، وتم وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في كافة مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، للتأكد من سلامة رحلة المسافر.

- الطوارئ والأزمات: تم وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في كافة مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، للتأكد من سلامة رحلة المسافر سواء في صالات الانتظار أو وسائل النقل في المطارات وصولاً إلى البيئة الصحية في مقطورة الطائرات نفسها.

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