"الصحة": 31 مرضاَ يجب الإبلاغ عنها فوراً

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إدخالها تحديثاً على جدول الأمراض السارية، الواجب الإبلاغ عنها، ليشمل "فيروس كورونا المستجد-كوفيد19"، وأي مرض طارئ مستجد تحدده الإدارة المعنية في الوزارة، ليصل إجمالي الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها فوراً 31 مرضاَ، إضافة إلى نحو 24 مرضاَ يجب التبليغ عنها أسبوعياً.

وحسب القرار الوزاري رقم " 242" لسنة 2020، الصادر بتاريخ 26 أبريل الماضي، بشأن تحديث جدول الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها، اعتماد الجدول المحدث، الذي يضم قسمين "أ" ويشمل الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها فوراً، والقسم "ب" ويخص الأمراض التي يجب التبليغ عنها أسبوعياً.

وتشمل قائمة الأمراض السارية التي يجب الإبلاغ عنها فوراً 31 مرضاَ هي " الشلل الرخوي الحاد، الجمرة الخبيثة، التسمم الوشيقي، الكوليرا، الخناق، الإشريكية القولونية، التسمم الغذائي، داء المستديمة النزلية الغزوي، فيروس نقص المناعة البشري HIV، أنفلونزا الطيور، داء الفيلفيات، الجذام، الملاريا، الحصبة، التهاب السحايا، الشاهوق، الطاعون، شلل الأطفال، السعار، الحصبة الألمانية، المتلازمة التنفسية الحادة-سارس، الجدري، الكزاز متضمناً كزاز الوليد، السل الرئوي وغير الرئوي، وحمى التيفوس، الحميات النزفية الفيروسية، التهاب الكبد الفيروسي A-E، الحمى الصفراء، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أنلفونزا الخنازير.

وأضافت الوزارة إلى القائمة أخيراً فيروس كورونا المستجد- كوفيد19 " سارس كوف 2"، كذلك أي مرض طارئ مستجد تحدده الإدارة المعنية في الوزارة .

وفيما يتعلق بقائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها أسبوعياً، حسب القسم "ب" في الجدول المحدد بالقرار الوزاري، تتمثل أغلبها في أمراض " الزحار الأمبيبي، داء البروسيلات، الجديري المائي، التهاب الملتحمة، التهاب الدماغ، داء الجياريات، الأنفلونزا "النزلة الوافدة"، النكاف، الحمى الراجعة، الجرب، الحمى القرمزية، الإصابات المنقولة جنسياً مثل السلان والزهري، التيفود، الالتهاب الكبدي الفيروسي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news