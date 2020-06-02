«صحة دبي» و«التحكم والسيطرة» يقرّان معايير لفحص «كوفيد-19» في الإمارة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أقرّت هيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لفيروس كورونا المستجد في الإمارة، معايير لفحص الفيروس، تتضمن شروط المرافق المخصصة لاختبار «كوفيد-19»، ومعايير الاختبار نفسه، وآلية جمع العينات وتخزينها ونقلها إلى المختبرات المعتمدة، بهدف توحيد الجهود المبذولة في تشخيص المرض وتقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وقالت الهيئة إنها ستعمل على تحديث الإجراءات بشكل دوري بناءً على التغييرات في الإرشادات الوطنية والقرارات الاتحادية، وينبغي على جميع المرافق الصحية ذات الصلة ضمان التقيد والامتثال لهذه المتطلبات لتجنب أي انتهاكات أو عقوبات.

وحدّدت ضوابط متطلبات التسجيل والموافقة، حيث تقتصر خدمات اختبار «كوفيد-19» على ثلاثة أنواع من المختبرات هي «مختبرات هيئة الصحة بدبي، والمختبرات السريرية في المستشفيات التي تتعامل مع (كوفيد-19)، والمختبرات السريرية المستقلة»، ووضعت الهيئة شرطين لموافقتها على التصريح للمختبرات بإجراء فحص «كوفيد-19»، هما: «تقديم مقترح لـ(صحة دبي) باستخدام النماذج المتوافرة، والامتثال لمتطلبات التفتيش».

وأكدت الهيئة أنها لا تقبل أي نتيجة لفحص «كوفيد-19» صادرة عن مختبرات غير معتمدة وستخضع تلك المختبرات لإجراءات تأديبية، ويجب أن تضمن المرافق الصحية التي تقدم خدمات لمرضى «كوفيد-19» وجود عقد مع المختبرات الطبية المعتمدة من الهيئة في الإمارة.

وكشفت الهيئة أنه لن يتم إرسال العينات إلى المختبرات الإكلينيكية خارج الإمارة اعتباراً من 15 يونيو الجاري، كما يجب أن تكون المعامل أيضاً معتمدة من الهيئة، ويجب أن تحصل المنشآت على موافقة الهيئة لإرسال عينات خارج دبي.

وحدّدت «صحة دبي» معايير لاختبار «كوفيد-19»، حيث لا يُطلب الاختبار إلا من قبل طبيب مرخص من الهيئة وفقاً للمبادئ التوجيهية السريرية الوطنية واستناداً إلى معايير الاختبار ذات الأولوية، وسيتم تحديث معايير الاختبار بانتظام من قبل الهيئة ومركز التحكم والسيطرة، وبالنسبة للحالات التي يشتبه في أنها مصابة بـ«كوفيد-19»، فيجب على الطبيب المعالج إعطاء تعليمات واضحة وشاملة للمرضى في ما يتعلق بالحجر الذاتي حتى يتم الإبلاغ عن النتائج.

وألزمت الهيئة الطبيب الذي يطلب الفحص بمسؤولية إبلاغ المريض بالنتيجة بمجرد تأكيدها إيجابية وإعطاء المعلومات والتوجيهات اللازمة للمريض بناءً على المبادئ التوجيهية الوطنية، مع إلزامية الامتثال لسعر الخدمة الثابت لاختبار «كوفيد-19» وهو 370 درهماً (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، والامتناع عن إضافة أي رسوم إضافية مثل رسوم الفحص العاجل، والتسليم، والرسائل القصيرة وغيرها.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن تجري مختبرات الاختبارات الجزيئية، اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) لتشخيص الفيروس، و(RT-PCR)، حيث إنها منهجية الاختبار المعتمدة للكشف عن فيروس «سارس كوف2» المسبب لمرض «كوفيد-19»، ويجب على المختبر أخذ عينة أو اثنتين من الحمض النووي الريبوزي (RNA) مع مراعاة مراقبة الجودة في عملية أخذ العينة.

ويجب أن يستخدم المختبر مجموعتين (RT-PCR) مختلفتين، بحيث تغطي كل مجموعة، اثنين أو أكثر من جينات (ORF1ab/‏‏‏‏ RdRp,N,S,E)، وفي حالة اكتشاف جين واحد مع مجموعة (RT-PCR) واحدة، يجب تأكيد الاختبار بمجموعة (RT-PCR) أخرى، ويجب تفسير النتائج وفقاً للإرشادات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحول جمع العينات، أوصت هيئة الصحة بدبي، بإجراء اختبار تشخيصي أولي لفيروس كورونا في عينات الجهاز التنفسي العلوي والبلعوم الأنفي أو الفم البلعومي، ويتم جمع المسحات في ظروف معقمة وتوضع على الفور في أنبوب نقل معقم من 2-3 مل من وسائط النقل الفيروسي (VTM)، أما اختبار عينات الجهاز التنفسي السفلي، هو خيار للمرضى الذين يعانون السعال الذي يصاحبه بلغم أو المرضى الذين يقبعون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت الهيئة على أخصائيي الرعاية الصحية الذين يجمعون العينات اتباع تدابير مكافحة العدوى واستخدام معدات الوقاية الشخصية الموصى بها وهي (كمامة N95، وقناع الوجه، وحماية العين، والقفازات، والثوب الواقي)، على أن يجمع أخصائيو الرعاية الصحية المرخصون المدربون فقط في بيئة طبية مناسبة مسحات «كوفيد-19»، ولا ينبغي أن يتم جمع المسحات في المنزل أو العمل أو النُزل أو معسكرات العمل.

وحول إجراءات تخزين العينة، أوضحت «صحة دبي» أنه يجب توفير مساحة مخصصة آمنة مع تقييد الوصول إليها، وأن تكون بالقرب من حوض غسل اليدين للتخزين الآمن لعينات المختبر، كما يتم أخذ المسحة في الأنبوب الفيروسي تحت ظروف معقمة، ويتم تخزينها على الفور في درجة حرارة الثلاجة (2-8 درجة مئوية) أو تخزينها في صندوق ثلج حتى يتم تسليمها إلى مختبر الفحص في أقرب وقت ممكن، وفي حالة التأخير في نقل العينة أكثر من 24 ساعة، يجب تخزينها في الثلاجة في درجة حرارة (-20).

نقل العينات بشكل آمن

أكدت هيئة الصحة في دبي، أنه يتم نقل عينات «كوفيد-19» من خلال لوجيستيات سلسلة التبريد، ويجب جمع عينات المختبر ونقلها ومعالجتها بأمان لضمان عدم نقل خطر الإصابة إلى الأفراد المعنيين، والالتزام بنقل العينات بشكل منتظم لتجنب التأخير والتجميع، ويتم إرسال العينات خلال ساعتين من وقت الجمع باستخدام نظام التغليف المزدوج.

وشدّدت الهيئة على وجوب اتخاذ موظفي النقل والبريد السريع احتياطات المواد الخطرة الحيوية أثناء نقل العينات، ويتم تدريب موظفي النقل أو شركة النقل بواسطة منشأة الجمع على ممارسات المناولة الآمنة وإجراءات مكافحة العدوى، ويجب استخدام معدات الوقاية الشخصية في جميع الأوقات والتأكد من احتياطات الاتصال والقطرات.

• «صحة دبي» ألزمت الطبيب بمسؤولية إبلاغ المريض بنتيجة فحص «كورونا» بمجرد تأكيدها إيجابية.

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