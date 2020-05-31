فحوص مجانية في عدد من مجمعات الكثافة السكانية العالية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي بالشراكة مع الجهات المختصة توسيع نطاق مشروع المسح الوطني الذي يهدف إلى فحص أكبر عدد ممكن من سكان الإمارة ليشمل مجمعات مختلفة ذات كثافة سكانية عالية في مناطق إمارة أبوظبي كافة.

و قد بدأت الدائرة اعتبارا من اليوم تقييم المجمعات و توفير فحوصات طبية مجانية خاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

تهدف الحملة إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع و تنظيم وإدارة عملية الفحص لهم حرصا على صحتهم وسلامتهم وذلك ضمن استراتيجية تكثيف الفحوصات للحد من الفيروس و الحفاظ على الصحة العامة.

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