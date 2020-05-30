«التعقيم الوطني» من الـ 10 مساء إلى الـ 6 صباحاً

المصدر: أبوظبي - وام

قررت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تعديل برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من الـ10 مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً.

يسري التعديل اعتباراً من اليوم، وتستثنى منه مضامير سباقات الهجن، لتكون من الـ10 مساء إلى الخامسة صباحاً.

ويأتي القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين، ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية، والقيام بما تتطلبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، إضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي على التعافي التدريجي، وتنشيط الحركة التجارية، وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة.

وأكد القرار الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار الـ24 ساعة.

وشددت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، وهيئة الطوارئ والأزمات، على ضرورة تقيد المحال المصرح لها العمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، والالتزام بالإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة (بحد أدنى يبلغ مترين) وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، بهدف تقليل الزحام، التزاماً بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت إلى التقيد بالإجراءات المتبعة ذات الصلة، وفي مقدمتها عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من الجهات المختصة، كما تم الإعلان عنها مسبقاً، والأخذ في الحسبان الإرشادات والنصائح الصحية. وأكدت منع التجمعات العامة، وضرورة تجنب الزيارات العائلية، لضمان صحة وسلامة الجميع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل، والحرص على التقيد بإجراءات الوقاية وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

على صعيد متصل، ذكرت شرطة دبي أن فترة تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، تبدأ من الـ11 مساءً وتستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي، فيما يبدأ التعقيم ببقية إمارات الدولة من الـ10 مساءً، ويستمر حتى السادسة صباحاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news