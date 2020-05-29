5 منح بحثية لدراسة آثار وتداعيات «كوفيد ـ 19»

المصدر: وجيه السباعي■دبي

أطلقت مؤسسة الجليلة خمس منح بحثية، تبلغ قيمة كل منها 500 ألف درهم، لدراسة آثار وتداعيات وباء كوفيد19، بهدف تحديد الأسباب وراء اختلاف الأعراض والمضاعفات من مريض إلى آخر، والاستعداد للمستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، لـ«الإمارات اليوم» إن المنح الخمس يجب أن تتناول عناوين ترتكز على دراسة الأسباب لحدوث أعراض مختلفة للمصابين بـ«كوفيد ـ 19»، في الدولة، إذ يقضي بعضهم فترة إصابته دون أعراض، وتتطور حالة مرضى آخرين ليصابوا بمضاعفات خطرة.

وأضاف أن نتائج الأبحاث ستتيح لصناع القرار الاستعداد للمستقبل، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ولفت إلى أن المؤسسة شكلت لجنة لتلقي المشاركات، بحد أقصى التاسع من يوليو المقبل، ثم اختيار أفضل خمسة أبحاث، ليحصل أصحابها على المنح المقررة.

وذكر أن المؤسسة تقدم سنوياً نوعين من المنح، الأولى دراسية، وهي تشمل المواطنين فقط، والأخرى بحثية، وهي تشمل الباحثين المواطنين وغير المواطنين، بهدف تعزيز البحث العلمي، والإسهام في جهود الجهات الصحية في مواجهة الأمراض المختلفة.

وأكد أن المؤسسة نجحت في تمويل 95 بحثاً علمياً، منذ عام 2013، شملت أمراض السكري، والسمنة، وأمراض القلب والشرايين، والسرطان، والصحة النفسية، أسهمت جميعها في تعزيز طرق مواجهة هذه الأمراض، وفهمها بشكل أكبر.

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