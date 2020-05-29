إنقاذ شاب توقّف قلبه وغاب عن الوعي 30 دقيقة بالشارقة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

تمكّن الفريق الطبي بالمستشفى السعودي الألماني من إنقاذ مريض (43 عاماً) دخل قسم الطوارئ وهو يعاني آلاماً شديدة في البطن والصدر نتيجة إجهاد عضلة القلب وقصور وظائفه، ما تسبب في توقف نبضه أثناء التشخيص، وغيابه عن الوعي نصف ساعة.

وسارع الفريق الطبي بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض، ووضع أنبوبة التنفس بالقصبة الهوائية لإمداده بالأوكسجين، واستخدم جهاز الصدمات الكهربائية، حتى عاد خفقان القلب، ونقل المريض إلى العناية المركزة، حيث أُعطي العقاقير اللازمة لتنشيط الوعي.

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