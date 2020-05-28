«صحة دبي» توصل 800 ألف عبوة دواء إلى مرضى في منازلهم مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت إحصاءات هيئة الصحة في دبي أن إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة، تمكنت من توصيل قرابة 34 ألف وصفة طبية، تضمنت 270 ألف صنف دوائي، بواقع 800 ألف عبوة دواء، للمرضى في منازلهم، وذلك في مختلف أنحاء الدولة، مجاناً، خلال الفترة من بداية مارس الماضي حتى منتصف مايو الجاري.

صرح بذلك مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية، الدكتور علي السيد، مضيفاً أن عمليات توصيل الأدوية جاءت ضمن مبادرة «دوائي» التي أطلقتها الهيئة في منتصف ديسمبر الماضي، على مستوى دبي فقط، لافتاً إلى أن الهيئة قررت، مطلع مارس الماضي، توسيع نطاق خدمات «دوائي» لتشمل جميع إمارات الدولة.

وقال إن قرار الهيئة يندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها لتقديم أعلى مستويات الدعم للمجتمع، خلال الظرف الاستثنائي الذي تشهده دولة الإمارات، ويواجهه العالم أجمع، وتخفيفاً على أكبر شريحة ممكنة من المرضى المستهدفين، لاسيما كبار السن وأصحاب الهمم.

وشرح أن قرار توسيع الخدمة نفذ بالتعاون مع شركة «طلبات»، التي أبدت رغبتها في تسخير إمكاناتها وتجهيزاتها من السيارات، وعملت تحت مظلة «دوائي» لتوصيل الدواء للمرضى، إسهاماً منها في هذه الظروف التي فرضها فيروس كورونا، وتداعياته العالمية.

وأكد السيد أن الصيدليات الـ21 المنتشرة في منشآت الهيئة الطبية، وتخدم العيادات الخارجية والمرضى في المستشفيات، تعمل ليل نهار. وتصرف يومياً أكثر من 2000 وصفة دوائية.

وقال إن هناك متابعة يومية للمخزون الاستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية في مخازن الهيئة، وإن الوضع مطمئن. وأكد وجود تغطية شاملة لجميع الأصناف الدوائية التي تخص مختلف الأمراض، وتوفر المستلزمات الطبية بمستويات مرتفعة.

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