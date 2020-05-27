«صحة دبي» تحدد شروط خروج مصابي «كوفيد-19» من العزل الصحي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أصدرت هيئة الصحة، في دبي، تعميماً للمنشآت الصحية الخاصة، يتعلق بخروج المرضى من العزل الصحي في المنشآت الفندقية والسكنية (منشآت غير المستشفيات) لمصابي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وذلك تماشياً مع المعايير العالمية، ولضمان كفاءة النظام الصحي بما يخدم سلامة المرضى في إمارة دبي.

وأوضحت الهيئة أنه يجب بالنسبة لحالات المصابين بـ(كوفيد-19)، والمصنفين كحالات دون أعراض أو ذوي الأعراض البسيطة والذين تم إدخالهم منشآت العزل الصحي التي تتم إدارتها من قبل المستشفيات المرخصة في إمارة دبي، ضرورة الالتزام بإخراج هذه الحالات بالاعتماد على الأعراض المرضية وتحديد الفترة الزمنية للشفاء دون اللجوء إلى الفحص المخبري، في حالة استيفاء الشروط المطلوبة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الشروط تتضمن إتمام 14 يوماً في العزل الصحي، ولا يشترط إتمام الأيام الـ14 في المنشأة ذاتها، بل يتم احتساب الأيام منذ اليوم الأول لأخذ المسحة الطبية التأكيدية للإصابة بالفيروس، أو منذ اليوم الأول لظهور الأعراض، إذا تمكن الطبيب المعالج من تحديد ذلك ضمن التاريخ المرضي للحالة، كما تتضمن تحسن الأعراض (إن وجدت)، وخلو المريض من أي أعراض للحرارة (37.5 درجة مئوية) لمدة ثلاثة أيام متتالية ودون أدوية خافضة للحرارة قبل إخراج المريض. ولفتت إلى أن هذا القرار لا يشمل المهنيين الصحيين المصابين بـ«كوفيد-19»، حيث يتوجب القيام بالفحص المخبري لتفاعل البلمرة المتسلسل (كوفيد بي سي آر) قبل إخراجهم من العزل، والتأكد من حصولهم على نتيجتين سلبيتين متاليتين بفارق 24 ساعة على الأقل.

وطلبت الهيئة من جميع المنشآت الصحية ضرورة الالتزام والتقيد التام بالتحديث الفوري لحالة مرضى كورونا في نظام «حصانة»، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بسجلات المرضى، بما يتوافق مع التعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

القرار لا يشمل المهنيين الصحيين، المصابين بـ«كوفيد-19».

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