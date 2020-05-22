مركز جديد للكشف عن «كورونا» في مصفح

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية، أمس، افتتاح مركز جديد لاختبارات وفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة مصفح بأبوظبي، بطاقة استيعابية لاستقبال 3500 مراجع، وذلك بإشراف الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وأفاد نائب أول رئيس «مبادلة» حسن جاسم النويس، بأن الظروف الراهنة تتطلب تضافر جميع الأطراف لدعم الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشار النويس إلى أن «مبادلة» ملتزمة بمواصلة تسخير قدراتها وعقد شراكات مع الجهات والشركات الرائدة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في كبح انتشار الفيروس، والتخفيف من وطأة آثاره على الاقتصاد والمجتمع.

ويأتي افتتاح مركز الفحص الجديد بالتزامن مع التوجيهات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لجميع المنشآت التجارية والصناعية بضرورة إجراء اختبارات وفحوص لجميع العمال، حرصاً على سلامتهم وسلامة جميع أفراد المجتمع.

من جهته، قال المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية محمد حواس الصديد: «يسرنا التعاون مع (مبادلة للرعاية الصحية) ومركز العاصمة للفحص الصحي، لتكثيف الدعم المقدم لمشروع المسح الوطني، وذلك ضمن التزامنا بتوسيع نطاق فحوص واختبارات الكشف عن فيروس (كوفيد-19) على امتداد إمارة أبوظبي، باعتبارها واحدة من الاستراتيجيات التي أثبتت فاعليتها في الحد من انتشار الوباء».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي هيثم الصبيحي: «تماشياً مع توجيهات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإجراء فحوص واختبارات طبية للعمالة في أبوظبي، تمكنا بشكل سلس وسريع من إنشاء مركز الفحص الجديد واختبار عملياته قبل افتتاحه رسمياً».

«مبادلة» للرعاية الصحية ملتزمة بعقد شراكات لتطوير حلول مبتكرة لكبح انتشار «كورونا».

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