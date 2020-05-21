«الصحة» تنفي ما ورد في مقطع تصويري يشير إلى عدم توافر الكمامات الطبية بأحد مستشفياتها

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُشير فيه أحد الأفراد إلى عدم توافر الكمامات الطبية بأحد مستشفياتها.

وأكدت الوزارة أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة مجهزة، وتتوافر فيها جميع المستلزمات الطبية، بما فيها الكمامات الطبية، وأنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة، والتأكد من جاهزيتها من حيث المعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية والمتخصصين.



وأهابت الوزارة بجميع أفراد المجتمع ضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل ونشر المقاطع غير الصحيحة وتداولها، ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، فيما أكدت أنها اتخذت الإجراءات بحق المصور وصاحب المقطع.