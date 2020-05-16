إجراء فحص كورونا لـ3500 عامل يومياً في مصفح

المصدر: الإمارت اليوم - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن مشاركة (VPS) للرعاية الصحية في مشروع المسح الوطني الذي أطلقته حكومة أبوظبي ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عبر تشغيل مركز للمسح في منطقة مصفح بأبوظبي بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 مراجع يومياً، فيما يعمل في المركز 50 موظفاً منهم أطباء وممرضين وفنيين يقومون بالإشراف على العمليات في المركز.

وتم إطلاق المركز بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وتشرف الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على المشروع الذي سيتم من خلاله فحص 335 ألف من المقيمين والعاملين في منطقة مصفح الصناعية.

وتم تشغيل المركز في وقت قياسي بهدف تسهيل وصول الفئة المستهدفة إلى مراكز المسح وزيادة الوعي بطرق الوقاية والحد من انتشار الفيروس. ويوفر المركز رحلة فحص آمنة للمراجعين باتباع التباعد الاجتماعي وعدم التلامس في جميع مراحل الفحص.

وعند الوصول إلى المركز يتم تقييم المراجعين، حيث يتم تصنيف من ليس لديه أي أعراض في الفئة الخضراء فيتم تثقيفهم صحياً قبل مغادرتهم المركز، بينما يتم تصنيف من لديه أعراض خفيفة في الفئة الصفراء ويتم إجراء مسحة الأنف لهم، أما من لديه أعراض شديدة فيتم تصنيفهم ضمن الفئة الحمراء، ويقوم الطبيب بالكشف عليهم وإجراء فحوصات إضافية من خلال العيادة المتنقلة المتواجدة في الموقع والتي تقوم بإجراء فحوصات الأشعة وتخطيط القلب وسحب الدم للمراجعين الذين يحتمل إصابتهم بالفيروس، ويتم نقل الحلات الحرجة إل المستشفى.

ويتم استلام النتائج من خلال رسائل نصية قصيرة، وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية تقوم المستشفى بالتواصل مع المراجعين وإعطائهم موعد لمراجعة الطبيب في العيادة المخصصة للمصابين بالفيروس والتي تم إنشاؤها في مستشفى «لايف لاين» و«لايف كير» و«ميديور» و«برجيل» في أبوظبي، حيث يتم متابعتهم وعلاجيهم وفقاً لمعايير دائرة الصحة في أبوظبي.

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