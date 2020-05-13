«الصحة» تحذّر من مخاطر مصاحبة لدواءين لعلاج السرطان

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر صحية محتملة لدواءين يستخدمان لعلاج أمراض سرطانية، وألزمت الشركات المصنعة بإضافة تحذيرات وقائية إليها، كما قررت سحب وسيلة طبية لعلاج الأوعية الدموية.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، تحذر من خلاله من إمكانية الإصابة بأمراض الرئة من خلال استخدام المستحضر الطبي Hydrea hydroxyurea، مشيرة إلى أن هذا الدواء يستخدم بالتزامن مع العلاج بالإشعاع في علاج سرطان الخلايا الحرشفية الأولية الجلدية في الرأس والرقبة، باستثناء الشفاة.

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه تمت إضافة تحديث على النشرة الداخلية لهذا الدواء، حيث تمت إزالة محتوى علاج سرطان الجلد من بند دواعي الاستخدام السريري لهذا الدواء، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن استجابات للدواء Hydrea في علاج سرطان الدم النقوي المزمن المقاوم.

وذكرت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن أمراض في الرئة، بما في ذلك التليف الرئوي، وتسلل الرئة، والتهاب الرئة، التهاب الحويصلات الهوائية في الرئتين لمرضى عولجوا بالدواء Hydrea من أجل سرطان الدم التكاثري.

وأوصت الوزارة بمراقبة المرضى الذين يعانون الحمى، والسعال، وضيق التنفس، وغيرها من أعراض الجهاز التنفسي، والتحقيق فيها ومعالجتها عن كثب، كما يجب التوقف عن دواء «هیدروکسي يوريا» على الفور.

إلى ذلك، أضافت الوزارة تحذيراً على المستحضر الطبي Opdivo (nivolumab)، المستخدم لعلاج أنواع محددة من السرطان بالعمل مع جهاز المناعة، حيث تم تحديث التحذيرات والاحتياطات للدواء، لتشمل إرشادات إضافية حول مراقبة واختبار (nivolumab) وإدارة التهاب عضلة القلب، عند استخدامه بمفرده أو بالتزامن.

وأوصت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن حالات التهاب عضلة القلب، بعضها مع نتائج قاتلة بالتزامن مع Opdivo أو Opdivo Yervoy، نظراً لأن بعض الحالات قد تكون من دون أعراض، فإن تشخيص التهاب عضلة القلب يتطلب مؤشراً عالياً.

كما يجب على المرضى الذين يعانون أعراضاً قلبية أو قلبية رئوية الخضوع لفحص تشخيصي سريع لالتهاب عضلة القلب مع مراقبة دقيقة. وفي حالة الاشتباه في التهاب عضلة القلب، يجب أخذ جرعة عالية من الستيرويدات، واستشارة طبيب القلب، مع العمل التشخيصي، الذي قد يشمل التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب.

سحب تشغيلات طبية

طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الجهات المعنية والمختصة سحب تشغيلات الوسيلة الطبية Langston Dual Lumen Catheter، في حال توافرها في الأسواق، بسبب خطورة استخدامها.

وأوضحت الوزارة في تعميم أن هذه الوسيلة تستخدم كقسطرة للتوصيل السريع لمادة التباين في الأوعية الدموية للمريض أثناء اختبارات التصوير الطبي، للسماح للأطباء برؤية الهياكل الداخلية في الجسم، وتقيس أيضاً الضغط الداخلي في الأوعية الدموية.

وأفادت بأن هناك سحباً طوعياً من الشركة المصنعة، لاحتمالية خطر انفصال جزء من القسطرة أثناء الاستخدام، ما قد يتسبب في حدوث حالات صحية خطرة، بما في ذلك الإجراءات الجراحية الإضافية لإزالة القسم المنفصل، أو تلف الأوعية الدموية أو الوفاة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة انفصلت القسطرة الداخلية خارج جسم المريض، فقد يؤدي ذلك إلى رش مادة التباين أو الصبغة إلى الطبيب، وبالتالي انتقال العدوى إليه، مشيرة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة.

• «الوزارة» أوصت بمراقبة المرضى الذين يعانون الحمى والسعال وضيق التنفس.

• في حالة الاشتباه في التهاب عضلة القلب يجب أخذ جرعة عالية من «الستيرويدات»، واستشارة الطبيب.

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