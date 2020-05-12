بتوجيهات محمد بن زايد.. بدء "فحص كورونا مجاني" للمواطنين وبعض الفئات الأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببدء الفحص المجاني للمواطنين في دولة الإمارات وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

و أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات و الكوراث في بيان مشترك أن سموه وجه أيضا بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين إلى جانب عدد من الفئات و التي تشمل أصحاب الهمم و المرأة الحامل و المقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس و المخالطين المقربين من المصابين على أن تقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد مواعيد وتوقيتات الفحوصات وإعلام الجمهور الكريم.

و أوضحت الوزارة و الهيئة أن مبادرة سموه تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل الممكنة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس "كورونا المستجد" حرصا على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين وحفاظا على حياتهم.

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