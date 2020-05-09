الإمارات تسجل أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من "كورونا" وتعافي 25% من المصابين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 25 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، كشفت خلالها عن تسجيل نوعين من سلالات "كورونا" في الدولة، وذلك عقب تسجيل تسلسل جيني كامل لـ 25 مريضاً من الحالات الأولى في الإمارات، أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل أعلى عدد للمتعافين من فيروس كورونا، وبلوغ نسبة المتعافين إلى 25% من إجمالي أعداد المصابين، مشيرة إلى تسجيل 458 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 4 آلاف و295 حالة.

وتفصيلاً، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، قيام الجهات الصحية بالدولة بإجراء 33 ألف 153 فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنه رصد وتسجيل 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 17 ألف و417 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن 11 حالة وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 185 حالة، ليصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 12 ألف 937 حالة.

وأشارت استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات الاستباقية بهدف الكشف المبكر عن المصابين، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، مشيرة إلى أن أبطال خط الدفاع الأول في مختلف الجهات الصحية يواصلون العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع.

من جانبه أستعرض، عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، الدكتور علوي الشيخ علي، "خلال مشاركته في الإحاطة" آخر مستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة "كوفيد- 19 في دولة لإمارات، مشيراً إلى سعى المجتمع العلمي في الدولة منذ بداية الأزمة على وضع دراسات تساهم في فهم أعمق لفيروس كورونا المستجد والبحث عن حلول تساهم في العلاج والحد من الانتشار.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي: أعلنا في الأسابيع الماضية عن دراسة تقوم بها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة دبي، ومستشفى الجليلة، لتسجيل التسلسل الجيني الكامل لـ 240 مريض بـ "كورونا"، مشيراً إلى أنه قبل التحدث عن نتائج الدراسة يجب أن نوضح أن استيلاء الفيروس على خلايا الإنسان يحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات الجيدة، يحدث على اثرها تطورات بسيطة في التسلسل الجيني في الفيروس، وتتطور سلالات جديدة، لافتاً إلى أنه بداية شهر يناير من هذا العام، نشر الباحثون في الصين أول تسلسل جيني لفيروس كورونا المستجد لمريض من مدينة ووهان، حيث يعد هذه السلالة هي السلالة الأصلية للفيروس، وهو التسلسل الرئيسي المرجعي للفيروس، كما حدد العلماء ثلاث سلالات رئيسية للفيروس هما السلالة A ، والسلالة B، والسلالة C".

وأضاف "نعلن اليوم وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات عن تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريضاً مصاب بكوفيد -19، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ 25 مريضاً من الحالات الأولى في الإمارات، توصلت هذه الدراسة إلى وجود نوعين من السلالات في الإمارات ضمن حالات الإصابة الأولى في الدولة، وأظهرت النتائج أن التسلسل الجيني لـ 24 مريض ضمن السلالة B، معظمهم قادمين من دول أوروبا، وأظهرت النتائج وجود حالة واحدة من السلالة A لزائرة قادمة من مدينة واهان الصينية، مشيراً إلى أن 88٪ من الحالات الأولى في الدولة كانت بدون أعراض، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وتابع: "كشفت الدراسة وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً، حيث ساهمت الدولة من خلال الدراسة وتوفير هذه المعلومات في فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news