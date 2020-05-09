«صحة دبي» تسمح بإجراء العمليات الجراحية تحت التخدير الموضعي

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت مستشفيات خاصة في دبي أن هيئة الصحة سمحت لها بإجراء عمليات جراحية اختيارية، التي تجرى تحت التخدير الموضعي أو الناحي، في تخصصات مختلفة، تزامنا مع قرار بدء عودة الأنشطة المختلفة بشكل تدريجي في إمارة دبي، ومع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة بهذا الشأن.



وأبلغت مستشفيات خاصة «الإمارات اليوم» أنها تلقت تحديثاً بشأن الاجراءات الجراحية الاختيارية وغير العاجلة، من قبل هيئة الصحة في دبي سمحت الهيئة من خلاله بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية التي تجرى فقط تحت التخدير الموضعي أو التخدير الناحي في التخصصات المختلفة من العيون، الأوعية الدموية، التجميل، الجراحة العامة، العظام.



واشترطت الهيئة في تحديثها أن يكون تصنيف المريض الخاضع للعملية من نظام (ASA I or ASA II) الفئة الأولى أو الثانية من تصنيف الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير «ASA»، ويتوجب على الطبيب المعالج إجراء جميع التقييمات اللازمة من ملاءمة التخدير الموضعي أو الناحي لحالة المريض والإجراء الجراحي المطلوب )حسب معايير الهيئة( والتأكد من أن المريض الذي يخضع للعملية الجراحية لن يحتاج إلى مستوى تخدير أعلى باستخدام الأدوية الوريدية المخدرة أو إلى تخدير عميق، أو قد يتطلب نقل الدم.

وقال المستشفيات أن الهيئة أكدت على استمرار إيقاف العمليات الجراحية الاختيارية التي تتطلب استخدام الأدوية الوريدية المخدرة أو تخدير عميق أو تخدير عام؛ ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة أو المستعجلة أو شبه المستعجلة أو الحالات التي يعاني فيها المريض من ألم يستدعي فيه التدخل الجراحي وبما يراه الطبيب المعالج مناسباً، علما بأنه يتوجب على المنشأة في حالة اللجوء إلى التخدير العام أن يتم إجراء فحص كوفيد 19 للمريض ليتم أتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للقيام بالعملية استمرار وقف العمليات الاختيارية والإجراءات التي تولد الرذاذ الجوي )كطب الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة(،واقتصارها فقط على الحالات الطارئة أو المستعجلة أو شبه المستعجلة بما يراه الطبيب مناسبا.



وذكروا أن تحديث «صحة دبي» شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التشغيلية والتدابير الاحترازية العامة، وإلزام جميع المراجعين من نقطة الدخول بارتداء الأقنعة داخل المنشأة الصحية، كذلك إلزام مرا كز جراحات اليوم الواحد بمواعيد الاغلاق في الساعة 9 مساءً وذلك تقيدا بساعات برنامج التعقيم الوطني والتي تبدأ يومياً في الساعة 10 مساءً، كما أنه على المنشأة الصحية ضمان توفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية والمعقمات لجميع العاملين والمهنيين بالمنشأة الصحية، والقيام بالفحص الحراري لجميع الموظفين والمراجعين عند نقطة دخول المنشأة الصحية.

وشدد تعميم الهيئة على ضرورة خضوع كافة المهنيين الصحيين لفحص «كوفيد 19» في حالة وجود أي أعراض للمرض، مع ضرورة التنظيف المستمر والتعقيم الدوري لمرافق المنشأة الصحية مع العناية بمناطق استقبال المرضى وغرف العمليات وغرف الاستشارة والمصاعد الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الموظفين والمراجعين.

وحسب مستشفيات خاصة فإن الهيئة طالبتها بتطبيق نظام مواعيد دقيق يتفادى تجمع وتكدس المراجعين في منطقة الانتظار وضمان إبقاء مسافة لا تقل عن المترين بين المراجعين في أماكن الانتظار، والإبقاء على فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد، بشكل يضمن فترة كافية لتنظيف جميع الاسطح داخل غرفة الفحص أو العمليات قبل دخول المريض التالي، والالتزام بكافة التعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» الصادرة من الهيئة والجهات الرسمية في الدولة.



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