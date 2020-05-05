"الصحة" تطلق خدمة تقديم التطعيمات للأطفال في المركبة عبر العيادة الإلكترونية المتنقلة

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق خدمة تقديم التطعيمات على حسب برنامج التحصين الوطني للأطفال (ما عدا تطعيم عمر الشهرين وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري لهذه الفئة) من خلال العيادة الإلكترونية المتنقلة والتي تساعد على تقديم التطعيم للأطفال في المركبة الشخصية للأهل دون الحاجة للنزول من المركبة والدخول إلى المراكز الصحية.

ولتوفير أعلى مستوى من الخدمات المقدمة تم، تفعيل خدمة العيادة الالكترونية حيث يطلب من الأهالي الاتصال بالمركز الصحي وحجز موعد للتطعيم مع تقديم البيانات اللازمة، والتواصل مع الطبيب للتأكد من التاريخ الطبي، واجراء تقييم للحالة وفي يوم الموعد سيستقبلهم الفريق الطبي عند مدخل المركز، وبعد التأكد من علاماته الحيوية يتم إعطائة اللقاح وهو في المركبة وفق معايير السلامة والوقاية.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع أسبوع التطعيمات العالمي الممتدة فعاليته إلى 30 أبريل الجاري تحت شعار" التطعيم للجميع"، وفي إطار حرص الوزارة على تشجيع الأهالي للالتزام بمواعيد تطعيمات أطفالهم وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية، مع مراعاة أعلى معدلات السلامة والتي تضمن عدم تعرض الأطفال والأهالي للاختلاط الجسدي، تماشياً مع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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