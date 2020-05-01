"الصحة" تبارك إنجاز الدولة في علاج "كوفيد - 19" بالخلايا الجذعية

المصدر: أبوظبي -وام

باركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجاز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بأهمية بالغة هذا الموضوع وتدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال فريق علمي صحي يضم مختصين من الوزارة بالاضافة إلى الجهات الأكاديمية والعلمية وذلك لمتابعة مجريات الأمور وتوفير الظروف الملائمة والمتطلبات اللازمة لانجاح هذا العمل ولتوفير العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد خاصة في الظروف الراهنة التي تشهد انتشارا واسعا للعدوى على مستوى العالم بأكمله ولازالت التجارب السريرية مستمرة نحو النجاحات.

وفي إطار حرص دولة الامارات على حماية الصحة العامة في المجتمع وضمان سلامة المرضى في ظل انتشار عدوى "كوفيد - 19" قام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بإجراء تجارب طبية من خلال استخدام الخلايا الجذعية الذاتية الطرفية غير المكونة للدم لمعالجة تفشي "كوفيد - 19" وقد تم تسجيل نتائج مشجعه تمثلت في نجاح العلاج لأغلب الحالات ما يعد مؤشرا ايجابيا بخصوص فعالية العلاج في انتظار تأكيد ذلك بنتائج إضافية.

وبهذا الإنجاز العلمي تؤكد دولة الامارات حرصها على المساهمة في مجال البحث والتطوير لمعاضدة الجهود العالمية لحماية الإنسانية من هذا الوباء الخطير.



رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون شعب الإمارات والمقيمين على الإنجاز العلمي الخاص بتطوير علاج "كورونا"

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