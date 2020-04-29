طائرات بدون طيار تشارك في أعمال التعقيم الوطني

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت وزارة الداخلية بأن لجنة «نظام الرياضات الجوية الخفيفة» سجلت، أخيراً، طائرات بدون طيار (درونز)، عبر المنصة الموحدة للتسجيل، للسماح باستخدامها في دعم برنامج التعقيم الوطني، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.وتعد الإمارات من الدول السباقة في استخدام وسائل مبتكرة للمساعدة في أعمال التعقيم، للمنازل والمباني والطرق، ومنها استخدام الروبوتات وتقنيات الدفاع المدني، وتعزيز الوقاية الشخصية.

وكشفت وزارة الداخلية أن عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة بلغ حتى الآن 11 ألفاً و660 طائرة، إضافة إلى 406 طائرات للاستخدام الاحترافي للشركات، إلى جانب تحديث الخريطة المرنة للطائرات بدون طيار.

وقال مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة، اللواء الدكتور أحمد الريسي: «قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الإجراءات وتطوير التشريعات، وقمنا بمبادرات ريادية، منها المنصة الموحدة للتسجيل والورش التعريفية، وزيادة أعداد المسجلين رسمياً، وتوسيع برامج التوعية»، مضيفاً «نهدف إلى المزيد لتحقيق الغاية الأساسية من تشكيل اللجنة التي تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والحماية والوقاية في الرياضات الخفيفة، والعمل على ضبط الهوايات من دون تأثير سلبي على أية طرف، وبالدرجة الأولى تأمين الملاحة الجوية وسلامة الأفراد والممتلكات».

وأكد الريسي أن الجهات المعنية بالدولة أثبتت جاهزيتها التامة لمثل هذه الظروف الراهنة، وقامت بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية من خلال العمل عن بعد، من حيث احتواء الموقف واستمرارية العمل بكل سلاسة ومرونة، وزيادة الإنتاجية، في ظل الظروف الراهنة، من خلال استمرارها في عملياتها الاعتيادية، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئات والشركاء الاستراتيجيون في هذه اللجنة الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

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