"أبوظبي للجودة" يكشف عن تحضير معقم لليدين بسواعد إماراتية 100%

المصدر: أبوظبي-وام

كشف مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن تحضير معقم يدين إماراتي مطابق للمواصفات العالمية والمحلية في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الدولة الحافل في مختلف المجالات وتحويل التحديات إلى فرص خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وجاءت مبادرة معقم اليدين الجديد الذي تم تحضيره بسواعد إماراتية مائة بالمئة في مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة ودعم الجهود الكبيرة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويطابق معقم اليدين الإماراتي المواصفات العالمية والمحلية فيما قام مختبر الفحص المركزي بإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من فعالية المُعقم واختبار محتوى العبوات بعد التحضير والذي أثبت كفاءة عالية قادرة على المنافسة عالميا.

ويزخر مختبر الفحص المركزي بكفاءات إماراتية في مجالات عدة والتي تستخدم خبراتها الكبيرة في إيجاد حلول للتحديات لا سيما التي تفرضها الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وهو ما أسفر عن ظهور هذا المنتج الإماراتي الذي يجسد الإرادة الصلبة لأبناء وبنات الإمارات في مختلف المواقع والظروف وتحويل التحديات إلى فرص وتوفير وسائل الوقاية والسلامة للمجتمع.

وقال سعادة الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.. إن المجلس يواصل جهوده في توفير خدمات البنية التحتية للجودة في الإمارة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة أبوظبي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم حيث يلتزم المجلس بالتحقق من سلامة جودة المنتجات بأنواعها في أسواق الإمارة من خلال توفير خدمات الفحص المركزي للجهات الحكومية المعنية بالرقابة.

من جانبه قال المهندس عبدالله المعيني المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي.. إنه سيتم إنتاج 15 ألف عبوة معقم لليدين كمرحلة أولى سعة العبوة 60 مل تحتوي على 80% كحول ثم بعد ذلك تحديد احتياجات مجتمع أبوظبي وتوفيرها بما يضمن سلامة الجميع.. مشيرا إلى أنه سيتم التحقق بشكل مستمر من كفاءة المنتج والفحص الدوري لسلامته.

وأضاف المعيني إن الإدارة العليا بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وجهت بتحضير وتوزيع عبوات معقم اليدين إماراتي الصنع مجانا على جنود الصف الأول والجهات الحكومية والعمال في أبوظبي وذلك بالتعاون مع مؤسسات النفع العام بالإمارة للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام.

وأوضح أن مختبر الفحص المركزي عمل على توسعة قدرات الفحص في مجال المعقمات بناء على متطلبات الظروف الراهنة ونظرا لأهمية استخدام المعقمات ومنتجات العناية الشخصية للوقاية من الأوبئة والأمراض السارية حيث قام الفريق المعني بمختبر الأدوية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدراسة عدد من المواصفات والأدلة الإرشادية العالمية والمحلية لتبني أفضلها في تصنيع وتحضير معقم اليدين محليا بناء على أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وأضاف المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي.. إن معقم اليدين الذي تم تحضيره بسواعد إماراتية يحتوي على نسبة 80٪ كحول مضاد للجراثيم وذلك وفقًا للدليل الإرشادي المحدّث لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA" والصادر مؤخرا لتحضير المعقمات للاستخدام الطبي للحد من انتشار فيروس" كوفيد 19 " والمبني على أساس الدليل الخاص بمنظمة الصحة العالمية "WHO" وذلك بهدف توفر المُعقمات لجميع أفراد المجتمع خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته يقدم مختبر الفحص المركزي خدمة فحص المعقمات والمطهرات وإجراء التحاليل الكيميائية والمايكروبيولوجية على هذه المنتجات كما يقدم المختبر المركزي الاستشارات التخصصية للشركات المصنّعة للمعقمات والمطهرات لتقييم المنتجات وفق المواصفات المحلية والعالمية وتقديم الدعم الفني بدراسة المواد المستخدمة في التصنيع وتقييمها وفق المعايير المعتمدة مما يساعد في تحسين الإنتاج ومطابقة المنتجات للمواصفات ذات العلاقة.

ويمثل مختبر الفحص المركزي الذراع الفني التمكيني لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والذي يتم من خلاله تقديم خدمات فحص المنتجات وفق معايير المواصفات المعتمدة محليا وعالميا وتقديم خدمات البحث العلمي والدراسات والاستشارات الفنية إضافةً إلى إصدار شهادات المطابقة والتدريب التخصصي للقطاعين الحكومي والخاص.

ويقدم المختبر خدمات الفحص في مجالات عدة منها الأغذية والمشروبات والمياه بأنواعها وفحوصات البيئة وفحوصات الإشعاع و الأدوية والأجهزة الطبية وفحوصات مستحضرات التجميل كما يقدم المختبر فحوصات الانشاء ومواد البناء.

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي تأسس عام 2009 يهدف إلى رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محليًا وذلك من خلال تطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي وتوفير خدمات البنية التحتية للجودة للشركاء والمتعاملين.

ويشكل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إطارًا داعمًا للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، وهو يأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ الدعائم المتينة لاقتصاد الإمارة وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية قوية للجودة.

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