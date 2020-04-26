«صحة دبي» تخصص التطبيب عن بعد لعلاج أمراض الأطفال وذوي الأمراض المزمنة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي أنها خصصت برامج التطبيب عن بعد، لعلاج أمراض الأطفال وذوي الأمراض المزمنة، وذلك من خلال منصة طبيب لكل مواطن.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها أتاحت أيضاَ برنامج الاستشارات الطبية المرئية، من خلال برنامج «سلامة» الخاص بالملف الطبي الالكتروني، مما يتيح للمراجعين من كل الفئات العمرية متابعة خطة علاجهم مع الأطباء المختصين، كذلك يتيح الفرصة للمراجعين من كل الفئات العمرية بمتابعه خطة علاجهم مع الاطباء المختصين.

وذكرت الهيئة أن البرنامج يتيح أيضاً للأطباء خاصية طلب التحاليل، والوصفات الطبية، مما يمكن المتعامل من الاستفادة من مبادرة دوائي لإيصال الدواء للمتعامل، فيما توفر الهيئة أيضاَ خدمة الصحة المنزلية لكبار المواطنين، والتي تتمثل في زيارات الطاقم الطبي لمنزل المتعامل لاستكمال خطة العلاج.

وحسب الهيئة تقوم فكرة التطبيب عن بعد على حصول المريض على الخدمات الطبية والعلاجية، وهو في مكان بعيد عن الطبيب عن طرق إحدى وسائل التواصل الذكية، السريعة، بجودة عالية، ما يوفر على المريض مشقة الحصول على موعد، مع الطبيب أو الأخصائي وانتظاره.

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أطلقت، نهاية العام الماضي، مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي يوفر خدمة التواصل المباشر بالصوت والصورة بين المتعاملين والأطباء بأحدث الوسائل الذكية، من خلال مركز يعمل عن بُعْد، وعلى مدار الساعة، يتولى إدارة مجموعة الخدمات، من بينها تقديم الاستشارات الطبية من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

وأكدت أن مشروع «طبيب لكل مواطن» يعد أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، وأوضحت الهيئة أنها عملت على توظيف جميع التقنيات والوسائل الذكية، في المجالات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وكذلك في إدارة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية، وفق أعلى درجات الدقة والخصوصية، الأمر الذي يخدم الهدف بشكل مباشر.

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