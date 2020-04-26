«صفر» حالات الإصابة بـ«كورونا» في منطقة نايف لأيام

المصدر: وجيه السباعي –دبي

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات» ‏عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة نايف بدبي، بلغت «الصفر» على مدار أيام، مع استمرار عمليات الفحص، وإغلاق المنطقة احترازياً، حتى الاطمئنان تماماً، وأكد أن الأوضاع مبشرة.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: إن «عمليات الفحص نفذت على نطاق واسع، حيث تم إجراء نحو ستة آلاف و391فحصاً، مع استمرار عملية الفحص لتشمل غالبية سكان المنطقة، حتى التأكد تماماً من خلو المنطقة من الفيروس»، منوهاً بالتزام سكان المنطقة بالتعليمات والإجراءات المفروضة، الذي نتج عنه عدم تسجيل أية حالات جديدة خلال الأيام الأخيرة.

وقال إن استمرار عملية إغلاق المنطقة يتم احترازياً وليس لأي سبب آخر، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الصحية حصراً.

وطمأن الجميع بأن الأمور تجري على أحسن وجه، وأن الدولة ماضية في إجراءاتها المدروسة بإحكام لمواجهة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تفرضها طبيعة المنطقة من حيث كثافة القاطنين فيها، لكونها تمثل سوقاً تجارية مهمة، تكثر فيها عمليات البيع والشراء، وبالتالي احتكاك الناس مع بعضهم.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل يومياً من قبل مراكز الشرطة، لاسيما مركز شرطة نايف، وهيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمؤسسات الحكومية والخاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل يمضي بوتيرة جيدة ومنظمة بمساعدة المقيمين في منطقة نايف.

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