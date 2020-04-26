«صحة» تزود المستشفيات الميدانية بـ 48 سريراً للرعاية العاجلة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن المستشفيات الميدانية الثلاثة الجاري تجهيزها في أبوظبي ودبي، كإجراء احترازي للعناية بمرضى «كورونا»، ستضم 48 سريراً للرعاية العاجلة مزوّدة بأجهزة أكسجين، لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للحالات المتقدمة، فيما تبلغ السعة الإجمالية للمستشفيات الثلاثة 3400 سرير، مشيرة إلى أن القيود الدولية على شحن المعدات الطبية من خارج الدولة بسبب أزمة فيروس «كوفيد-19» كانت أهم التحديات التي واجهت المشروع.

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي الطبي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، الدكتور أنور سلام، أن شركة «صحة» جهزت ثلاثة مستشفيات ميدانية في كل من مدينة الإمارات الإنسانية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إضافة إلى المستشفى الميداني الذي تم بناؤه في «دبي بارك آند ريزورتس».

وقال سلام: «المستشفى الميداني في (دبي بارك) مقام على مساحة 29 ألف متر مربع، ويتكون من 1200 سرير، ويشرف عليه طاقم طبي مكون من 46 طبيباً و155 ممرضة على مدار اليوم. أما المستشفى الميداني، الذي يقع في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، فيتكون من 1200 سرير أيضاً، ويشرف عليه طاقم طبي مكون من 46 طبيباً و155 ممرضة. وأقيم المستشفى الميداني في أرض المعارض على مساحة 31 ألف متر مربع، ويتكون من 1000 سرير، ويشرف عليه طاقم طبي مكون من 40 طبيباً و110 ممرضات».

وأضاف: «سيخصص للنساء والأسر المستشفى الميداني في الإمارات الإنسانية بمدينة محمد بن زايد، فيما يخصص مستشفى أدنيك للرجال»، مشيراً إلى أن المستشفيات الميدانية لا توجد بها غرف عناية مركزة أو أجهزة تنفس اصطناعي، لكن توجد بها أسرّة للرعاية العاجلة، مزودة بأجهزة أكسجين لعمل الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة وتحويلها إلى مستشفيات أخرى، حيث توجد خطة للتعامل مع الحالات الحرجة، ونقلها إلى مستشفيات أخرى في الوقت المناسب.

وتابع سلام: «المستشفيات الميدانية لا تضم أقساماً للأطفال، حيث يتم تحويل الأطفال المصابين بفيروس (كورونا) المستجد إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية، كمستشفى متخصص، أو مستشفيات أخرى متخصصة، كما ستتم عمليات نقل المرضى إلى المستشفيات الميدانية عبر مركز قيادة عمليات الطوارئ في شركة (صحة)»، مشدداً على أن إنشاء هذه المستشفيات الميدانية الجديدة ليس من أجل علاج المرضى الحاليين، بل يأتي إجراءً احترازياً لتعزيز قدراتنا، من أجل رعاية مزيد من الحالات في حال واجهنا ارتفاعاً في أعداد المصابين بالفيروس مستقبلاً.

غرف حجر

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تزويد المستشفى الميداني في «أدنيك»، بغرف للحجر الصحي تضم أحدث الأجهزة والمرافق الترفيهية، التي تلبي احتياجات اللياقة البدينة والصحية للمرضى، فضلاً عن خدمات الإنترنت المجاني عالي السرعة، وأجهزة «آي باد» الشخصية ومشاركة التلفاز من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام.

3400

سرير في المستشفيات الثلاثة.