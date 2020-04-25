«صحة دبي» تخصص مركزاً صحياً لتطعيم الأطفال ومتابعة الحوامل

المصدر: وجيه السباعي – دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها خصصت مركز الممزر الصحي، لاستقبال الاطفال الذين يخضعون للبرنامج الوطني للتحصين فقط، وكذلك النساء الحوامل اللاتي يرغبن في متابعه الحمل، وقد تم إبلاغ كافة المسجلين في برنامج التحصين من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة بهذا الاجراء عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها تتبع البرنامج الوطني للتحصين لتحديد المواعيد الأنسب للأطفال مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بالحضور في الوقت المحدد للتطعيم.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أكدت أخيراً على أهمية التزام أفراد المجتمع بمواعيد التطعيمات وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية حسب مواعيدها لتحقيق الصحة العامة والسلامة بالمجتمع، وعدم تأجيلها أو إهمالها نظراً لأهميتها في الوقاية من الأمراض، وجاء ذلك بمناسبة أسبوع التطعيمات العالمي الذي ينطلق في الفترة من 24 – 30 أبريل الجاري تحت شعار التطعيم للجميع وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرةً إلى أن تقديم اللقاحات مستمر في كافة المراكز الصحية التابعة للوزارة، وتتم جميعها وفق أعلى معدلات السلامة في التعامل مع المراجعين، من خلال اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعتبر الوزارة صحة وسلامة أفراد المجتمع من أولوياتها، وتؤكد أن التطعيمات أساسية لحفظ الصحة ووقاية الأفراد والمجتمع من الأمراض المعدية.

جدير بالذكر أن التطعيمات تقي من عدة أمراض أبرزها التهاب الكبد الفيروسي، الحصبة، والحصبة الألمانية، والتهاب الغدة النكفية، وشلل الأطفال والجديري المائي، والحد من استخدام المضادات الحيوية لمعالجة المرض ومضاعفاته والذي يساهم في تقليل نسبة نشوء أنماط بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، مؤكدةً ضرورة التزام أفراد الأسرة بجداول التطعيمات ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مثل كبار السن والأطفال دون السن الخامسة، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنساء الحوامل.