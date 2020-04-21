"الصحة" تكشف عن 490 إصابة جديدة بـ"كورونا" وشفاء 83 و3 حالات وفاة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت أكثر من 30 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت الوزارة عن 490 إصابة جديدة بـ"كورونا"، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 7,755 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانونها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة. خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أشارت الوزراة إلى ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1,443 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.