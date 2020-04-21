«صحة دبي» تكشف إجراءات مهمة لوقاية مرضى الربو من (كوفيد- 19)

المصدر: وجيه السباعي- دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أن الأشخاص المصابين بالربو المعتدل إلى الشديد، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ يمكن أن يؤثر الفيروس على الجهاز التنفسي (الأنف، الحلق، الرئتين)، ويسبب نوبة ربو، وربما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وأوضحت رئيس قسم التعزيز، والتثقيف الصحي في هيئة الصحة في دبي الدكتورة هند العوضي أن أهم طريقة يمكن لمريض الربو من خلالها حماية نفسه، هي إبقاء الربو تحت السيطرة من خلال «اتباع خطة علاج الربو الخاصة به، الاستمرار في تناول الأدوية، دون التوقف عن أي أدوية أو تغير خطة العلاج دون التحدث إلى الطبيب المعالج، خصوصاً الكورتيزون الموصوف للمريض لاعتقاده أنه سيؤثر على مناعته».

وتابعت: «على مريض الربو التأكد من وجود مخزون كافٍ من أدويته، والتحدث إلى الطبيب حول إمكانية توفيرها للمنزل، كذلك التأكد من معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية».

وشددت العوضي على ضرورة تجنب محفزات الربو، من خلال توكيل شخص آخر بعملية تنظيف وتعقيم المنزل، والابتعاد تماماً أثناء عملية التنظيف، والتأكد من وجود تهوية جيدة بالغرفة، إضافة إلى تخصص مكان خاص لاستخدام أدويتك وجهاز البخاخ بعيداً عن الآخرين.

وأكدت على ضرورة ابتعاد مريضي الربو عن القلق والتوتر، حيث يمكن أن يؤديان إلى نوبة ربو، وحددت خطوات للمساعدة في التأقلم مع التوتر والقلق تتمثل في «ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاحترازية، التيقظ تماماً لأعراض الربو، وفي حالة الشعور بتفاقم الأعراض التواصل مع الطبيب المختص في أسرع وقت، كما أنه من الأفضل تقليل الزيارات للمستشفى قدر المستطاع بإبقاء الربو تحت السيطرة».