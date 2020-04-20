«الصحة» تضيف تحذيراً على دواء لعلاج الاكتئاب

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إضافة تحذيرات على المستحضرات الدوائية الحاوية على Milnacipran Hydrochloride، التي تنتجها شركة Pirrre Fabre.

وقالت الوزارة في تعميم موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية، إن المنتج الذي يشمله هذا التحذير هو IXEL capsule, 25 and 50 mg، وأنه دواء لعلاج الاكتئاب.

وأشارت إلى أنه يجب تحديث النشرة الداخلية للمنتجات الحاوية على المادة الدوائية Milnacipran، بعد تقييم التقارير الواصلة عن الدواء بعد التسوق، لتشمل إضافة تحذير (اعتلال عضلة القلب Takotsubo بتردد غير معروف)، وأنه يجب الالتزام بتنفيذ نتائج التوصيات الصادرة من اللجنة التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية PRAC لتشمل إضافة تحذير آخر هو (الخلل الجنسي المستمر)، بعد التوقف عن استخدام المادة الدوائية Milnacipran.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدواء مسجل لديها، وأنه آمن للاستخدام ولم يتم سحبه من الأسواق، ولكن تجب إضافة هذه التحذيرات على النشرة الداخلية.