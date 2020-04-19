بالفيديو والصور.. مستشفى ميداني و6 عيادات متنقلة بعجمان لمكافحة "كورونا" والأمراض الوبائية

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

أكد مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي لـ "الإمارات اليوم" أنه انطلاقاً من توجيهات الدولة للعمل المشترك للتصدي لفيروس كورونا، والحد من انتشاره، تم افتتاح أول مستشفى ميداني بالإمارة بمبادرة مشتركة بين أطباء الإمارات ووزارة الصحة متمثلة بمنطقة عجمان الطبية وإمارات العطاء ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، لافتاً إلى أنه يقدم العلاج مجاناً لجميع مرتاديه، ويعمل على فحص الأشخاص الذين لديهم أعراض مرض كورونا.

وأشار إلى أن المستشفى يستوعب حالياً 50 سرير وفيه طاقم طبي وتمريضي يتمتع بالكفاءة، إذ أن معظم الأطباء فيه تطوعوا لخدمة المجتمع وأفراده، لافتاً إلى أن المستشفى يحظى بدع خاص من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وولي عهد الإمارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

وكشف عن وجود 6 عيادات متنقلة تابعة للمستشفى الميداني تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة تعمل على فحص المناطق والسكنات العمالية بالإمارة، حتى لا يحصل اختلاط بينهم لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره بالمجتمع، لافتاً إلى أن كل عيادة من العيادات تضم طبيب وممرضتين.

وبين بأن المستشفى الميداني المتنقل أطلق مبادرة لتدريب 1000 شخص وتم اعتماد ميزانية قدرها مليوني درهم لهذا الغرض، مشيراً إلى أن العيادات المتنقلة تقوم بإجراء الفحوصات الفورية للعمال وتصلهم في أماكن سكنهم وتقدم جميع خدماتها بالمجان.

مستشفى ميداني و6 عيادات متنقلة بعجمان لمكافحة "كورونا" والأمراض الوبائية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/mvOI7aFUFE — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 19, 2020

وكشف الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات الدكتور عادل الشامري لـ "الإمارات اليوم" عن نجاح المرحلة التشغيلية لأول مستشفى ميداني ومتنقل يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم، والمتواجد حالياً في عجمان للاستجابة للأمراض الوبائية في مهامه التشخيصية والعلاجية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم بنائه بمبادرة مشتركة بين أطباء الإمارات ووزارة الصحة متمثلة بمنطقة عجمان الطبية وإمارات العطاء ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

وبين أن المستشفى الميداني المتنقل طاقته الاستيعابية 50 سرير في الوقت الحالي، وسيتم رفعها إلى 300 سرير خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المستشفى يشرف عليه نخبة من كبار الأطباء من المؤسسات الحكومية والخاصة والذي نفذ بمبادرة من أطباء الإمارات، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة عجمان الطبية.

وأشار إلى أن الكادر الطبي يضم حالياً 50 طبيب وممرض وإداري، وجاري العمل خلال الأسبوع الحالي إلى رفع العدد إلى 200 من الكوادر الطبية، لافتاً إلى الطاقم الطبي يشتمل على أطباء متطوعين وأطباء قائمين على أعمالهم وأطباء يقدمون الفحوصات والتشخيصات عن بعد.

وتابع: بدء المستشفى استقبال الحالات منذ أسبوعين، ويتم تشخيصهم وعلاجهم وفحصهم بالمجان، مبيناً إلى أن المستشفى يحتوي على أقسام للعزل، وأقسام للتشخيص والعلاج، إذ تم تصميمه بشكل مبتكر وغير مسبوق محلياً ودولياً من وحدات المستشفى الميداني التخصصية ووحدات المستشفى المتنقل.