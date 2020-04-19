بدء سريان قرار «نشر المعلومات الصحية»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قال مصدر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بنشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، أصبح سارياً.

ويحظر القرار على الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، على مستوى الدولة، الإدلاء بأية معلومات حول «كورونا/كوفيد-19» سواء لوسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن القرار وضع آلية لنشر المعلومات حول الأمراض السارية والأوبئة، بهدف ضمان صحتها وخلوها من أية معلومات مضللة أو غير صحيحة، تتمثل في ضرورة اعتماد المعلومات من الجهات الرسمية، ومن ثم السماح بنشرها من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحسب المصدر يتحمل الطبيب أو الجهة المصرحة المسؤولية القانونية، المعلنة بالقرار، وكذلك جهة نشر المعلومات، في حال عدم الالتزام به.

ويحظر قرار مجلس الوزراء على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه، باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.