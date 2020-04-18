قرار «نشر وتبادل المعلومات الصحية» يسري من اليوم.. ويطبق على القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بنشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، يسري من اليوم، ويحظر على كافة الأطباء في القطاعي الحكومي والخاص، على مستوى الدولة، الإدلاء بأية معلومات حول «كورونا كوفيد-19» سواء لوسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن القرار وضع آلية للإعلان ونشر المعلومات حول الأمراض السارية والأوبئة، بهدف ضمان صحتها وخلوها من أية معلومات مضللة أو غير صحيحة، تتمثل في ضرورة اعتماد المعلومات من قبل الجهات الرسمية، ومن ثم السماح بنشرها من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحسب المصدر يتحمل الطبيب أو الجهة المصرحة المسؤولية القانونية، المعلنة بالقرار، كذلك جهة نشر المعلومات، في حال عدم الالتزام به.

ويحظر قرار مجلس الوزراء على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.