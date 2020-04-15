"الصحة" تسحب مكملين غذائيين لاحتوائهما على مواد دوائية خطرة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" من استخدام المكملات الغذائية Vigour 800 tablets.

وأرسلت تعميما إلى جميع المنشآت الصحية تحذر من المكمل الغذائي، بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي: "سيلدينافيل" والتي قد تتسبب بانخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطر، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وأوضحت أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية الدواء، ويجب سحبه من الأسواق ومنع تداوله واستيراده.

كما حذرت الوزارة من استخدام المكملات الغذائية لتخفيف الوزن seven day slim capsules

وأكدت في تعميم إلى كافة المنشآت الصحية، أن هذا المكمل يحتوي على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما وهما: دايكلوفيناك وليدوكايين، خاصة أن ليدوكايين دواء للتخدير وديكلوفيناك دواء مضاد لالتهابات غير الستيرويدية ( (NSAIDكما أن توريد كبسولات تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها تعتبر اجراء غير قانوني، وعليه أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده.