تدريب 1000 ممرضة ونقل أطباء الإقامة إلى الصف الأول بالمستشفيات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي عن تدريب 1000 ممرضة، واستحداث آلية التدريب عن بُعد، والانتفاع من أطباء برامج الإقامة في مستشفيات إمارة أبوظبي التعليمية للمشاركة مع أطباء الصف الأول في المستشفيات والممارسة كأطباء، إضافة إلى السماح لأطباء برامج الامتياز بالمشاركة تحت المظلة نفسها وبمسمى مساعد طبيب، في إطار خططها الاحترازية الرامية إلى ضمان مواصلة استجابة القطاع الصحي لانتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، بدرجة الحرفية والالتزام نفسها.

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أنها بدأت بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) العمل على تدريب 1000 ممرضة خلال هذه الفترة، بهدف تعزيز كفاءة الممرضين في مجال الرعاية الصحية والارتقاء بها، كما تم تحديد ثلاث فئات من التدريب، وهي برامج تدريبية، ونظرية، وعملية، مؤكدة سعيها المستمر نحو استقطاب الكفاءات للعمل في القطاع الصحي في الإمارة.

وأكدت أنها استحدثت آلية جديدة في مجال التدريب من خلال اعتماد التدريب عن بعد لفئة التمريض، لضمان سلامتهم تزامناً مع الأوضاع الراهنة، إضافة إلى إحلال برامج التدريب عن بعد للبرامج التدريبية القائمة، وقبول برامج الفئة الثانية من البرامج.

وأشارت الدائرة إلى إعفاء المهنيين الصحيين من متطلب ساعات التعليم الطبي «CME» خلال هذه الفترة، وفيما يخص بالأطباء وتدريبهم، تم الاتفاق على الاستفادة والانتفاع من أطباء برامج الإقامة في مستشفيات إمارة أبوظبي التعليمية، للمشاركة مع أطباء الصف الأول في المستشفيات والممارسة كأطباء، إضافة إلى السماح لأطباء برامج الامتياز بالمشاركة تحت المظلة نفسها وبمسمى مساعد طبيب.

ولفتت إلى أن جميع المهنيين الصحيين يمكنهم التقدم بطلبات ترخيص على النظام الإلكتروني لدائرة الصحة عبر منشأة صحية مرخصة، وستتم مراجعة الطلبات وإصدار التراخيص المؤقتة في حال استيفاء أربعة شروط أساسية للحصول على الترخيص، والتي تشمل الحصول على الشهادات الدراسية حسب اللائحة الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين، وأن يكون قد مارس المهنة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأن يكون حاصلاً على التسجيل أو رخصة مزاولة المهنة، إضافة إلى حسن السيرة والسلوك.

وأوضحت أنه يحق لأي مهني صحي التقدم للحصول على ترخيص مؤقت من دائرة الصحة، شرط استيفاء الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات للترخيص، كما أنه يتم التعامل مع المتطلبات الأساسية فقط لترخيص المهنيين الصحيين، ويمكن للأطباء والممرضين من خارج الإمارة التقديم على منصة «نظام إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي»، حيث تعد جميع الفئات الفنية من أطباء، وممرضين، وصيادلة، وفنيي المختبرات، والمهن الطبية المساندة الأخرى، الفئات المستهدفة للمنصة.

التطوع والعمل الجزئي

دعت دائرة الصحة أبوظبي مزودي الرعاية والكوادر الصحية الراغبين في العمل أو التطوع، سواء من خلال دوام كامل أو جزئي لدعم الكوادر الطبية، إلى التسجيل في نظام إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي المجاني الجديد، في حال حظوا بالكفاءة والوقت الكافيين.

من يحق لهم التطوع

حددت دائرة الصحة أبوظبي عدداً من الفئات التي يمكنها التسجيل في البوابة والتطوع، شملت العاملين بدوام كلي أو جزئي في إحدى العيادات أو المستشفيات في المنطقة، ولديهم الوقت للعمل ساعات إضافية، والحاصلين على شهادة أهلية أو اجتياز امتحان دائرة الصحة في السابق، والعاملين الذين أتموا إجراءات «الداتا فلو» أو الحاصلين على ترخيص هيئة صحة دبي أو وزارة الصحة، والعاملين الصحيين المتقاعدين الراغبين في العودة لممارسة المهنة، والمتطوعين المرخصين أو المؤهلين للعمل في قطاع الرعاية الصحية، والراغبين في الحصول على رخصة مزاولة المهنة في أبوظبي.

- إعفاء المهنيين الصحيين من متطلب ساعات التعليم الطبي «CME» خلال هذه الفترة.

- استحداث آلية لتدريب أخصائيي التمريض عن بعد لضمان سلامتهم.