«صحة أبوظبي» تطلق منصة للرعاية الصحية عن بُعد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع شركة إنجازات لنظم البيانات، أمس، تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بُعد»، يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل آمن وسلس من خلال إمكانية الحصول عن بُعد على مجموعة من خدمات التشخيص الطبي المبدئي والتوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة. جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان سلامة أفراد المجتمع في ظل انتشار فيروس «كوفيد-19»، وحصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجونها عن بُعد دون الحاجة للتوجه للمنشآت الصحية.

ويُقدم التطبيق الدعم اللازم للأشخاص ممن يعانون أمراضاً مزمنة أو من كبار المواطنين، أو من هم بحاجة إلى تجديد وصفة طبية معينة، ويفضلون عدم زيارة المراكز الصحية خلال هذه الفترة، والأشخاص في العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا، حيث يتضمن التطبيق أداة «فحص الأعراض» المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، ونظاماً خاصاً لحجز المواعيد وتقديم الاستشارات الافتراضية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد.