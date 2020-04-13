"الجهات الصحية" تعتمد إجراءات وقائية عند غسل موتى "كوفيد19" والتعامل مع متعلقاتهم

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

اعتمدت الجهات الصحية في الدولة عدة إجراءات للوقاية ومنع العدوى، عند غسل ودفن موتى كورونا كوفيد19، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار المرض.

وحسب دليل الوقاية ومكافحة العدوى للتعامل مع جثث الموتى بمرض كوفيد-19، فإنه يجب تحديد مغاسل محددة لغسل الموتى المصابين بكوفيد19 في كل منطقة على أن تكون جيدة التهوية ويتوفر فيها تجديد الهواء، ويجب أن يتم غسل الميت من قبل أشخاص مدربين على استخدام الملابس الواقية (القفازات، وثوب مقاوم للماء، وقناع جراحي مع نظارات واقية أو درع الوجه لحماية العيون)، وأن ويقتصر حضور غسل الميت على شخصين فقط من العائلة مع الالتزام باستخدام الملابس الواقية، والوقوف على مسافة آمنه وعدم اللمس أو التقبيل.

وأكدت الجهات الصحية على ضرورة تغسيل الميت حسب الإجراءات الشرعية ويستثنى منها كل ما يؤدي إلى تطاير رذاذ أو سوائل أو إفرازات من جسم المتوف، وتقليل عدد الأشخاص الذين يشاهدون الجثة أو اللذين يحضرون مراسم الدفن واقتصار ذلك على أفراد العائلة المقربين فقط، كما ينبغي على القائمين على التغسيل مراعاة الاعتبارات الثقافية وضمان الحد من تعرض أفراد الأسرة للجثة إلى أدنى حد ممكن وينبغي ألا يشارك الأطفال أو كبار السن (أكبر من 60 عاماً) في تجهيز الجثة أو أي شخص يعاني من أمراض أخرى كالأمراض التنفسية أو أمراض القلب أو السكري أو ضعف الجهاز المناعي ويمكن للآخرين المشاهدة من مسافة متر واحد على الأقل دون لمس الجثة.

ونصت الشروط على ضرورة التأكد من تنظيف وتطهير منطقة الغسيل بعد الانتهاء، وأن يرتدي الأشخاص المكلفون بحمل الجثة وإنزالها في القبر أو المحرقة أو غير ذلك، قفازات وأن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون بعد نزع القفازات والانتهاء من إجراءات الدفن، وأنه لا داعي لإحراق متعلقات الشخص المتوفى أو التخلص منها ولكن ينبغي ارتداء قفازات عند مناولتها وتنظيفها بواسطة منظف ثم تعقيمها بمحلول يحتوي على الإيثانول بتركيز 70% أو على سائل التبييض بتركيز 1.0 % (1000 جزء في المليون)

وألزمت الجهات الصحية بغسل ملابس المتوفى ومتعلقاته الأخرى القماشية بماء ساخن تتراوح حرارته بين 60 و 90 درجة مئوية أو 14- 194 درجة فهرنهايت وصابون غسل الملابس، وإذا لم تتوفر غسالة الملابس الآلية، فيمكن نقع الألبسة حوض كبير يحتوي على الماء الحار والصابون وتحريكها بعصا مع تجنب الرذاذ، وبعد الانتهاء، ينبغي تفريغ الحوض ونقع الألبسة محلول الكلور المركز بنسبة 05.0 في المائة لمدة 30 دقيقة ثم غسلها بماء نظيف وتركها لتجف تحت أشعة الشمس.