7 بروتوكولات لعلاج مصابي كورونا في الدولة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

اعتمدت اللجنة الوطنية لإدارة حالات كوفيد19، والفريق الفني لمكافحة الجائحة في الدولة، اعتماد 7 بروتكولات علاجية لمصابي فيروس كورونا بالدولة، بناء على التوصيات الدولية في هذا الشأن.

ووضعت اللجنة الوطنية لإدارة ومعالجة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في الدولة 7 بروتوكولات لعلاج الحالات المصابة، والمشتبه بإصابتها بالفيروس، شملت تحديد مدة العلاج المقترحة ما بين " 5 إلى 7 أيام " للحالات الخفيفة، و"7 إلى 10 "أيام للحالات المعتدلة، و" 10 إلى 14 " يومًا للمصابين الذين يعانون من التهاب رئوي حاد أو أعراض المرض الحرجة".

وحسب اللجنة فإن البروتوكولات العلاجية لكوفيد19، تختلف حسب الأعراض، والفحوصات المخبرية التي تجرى لكل مريض، ويتناول البروتوكول الأول، حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والتي يصاحبها أعراض في الجهاز التنفسي العلوي، دون التهاب رئوي، ويتم علاج هذه الحالة بأدوية علاج الأعراض فقط، ويختص البروتوكول الثاني في علاج الحالات التي يشتبه بإصابتها بالفيروس مع أعراض متوسطة إلى شديدة، ويتم علاجها بأدوية علاج الأعراض، بالإضافة إلى العلاج الموحد.

ويتناول البروتوكول الثالث، الحالات مؤكدة الإصابة بكوفيد19 بدون أعراض ظاهرة، فيما يختص البروتوكول الرابع في علاج حالات الإصابة المؤكدة، والتي تعاني من أعراض على مدار من 5 إلى 7 أيام، و في هذا البروتوكول إذا أثبتت الأشعة إصابة المريض المصاب بالفيروس بالتهاب رئوي يعالج وفقاً لبروتوكول علاج المصابين بالالتهاب الرئوي.

وتناول البروتوكول الخامس شرحاً لعلاج حالات الإصابة المؤكدة مع ظهور أعراض في الجهاز العلوي خلال فتى " 7 إلى 10 أيام"، دون التهاب رئوي، ويعالج البروتوكول السادس، حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19 مع التهاب رئوي خلال فترة تتراوح بين " 7 إلى 14 يوماً.

ويختص البروتوكول السابع بعلاج حالات الإصابة المؤكدة مع التهاب رئوي شديد وحالة حرجة خلال فترة زمنية بين " 14 إلى 21 يوماً"

وتستخدم الجهات الصحية في الدولة عدة 8 أدوية مختلفة بتركيبات محددة، حسب التوصيات الدولية، تختلف حسب الأعراض والفحوصات المخبرية لكل مريض هي " هيدروكسي كلوروكين، كلوروكين فوسفات، لوبينافير- ريتونافير 200/ 50 ملغم، فافيبيرافير، أزيثرومايسين، كاموستات، ريمديسفير، توسيليزوماب"