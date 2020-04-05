حافلات مجانية لنقل الكوادر الطبية في أبوظبي «من الباب إلى الباب»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أطلق مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، خدمة «حافلة عند الطلب» المجانية عبر التطبيق الذكي «Abu Dhabi ealthcare Link» للموظفين العاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم، بهدف نقلهم بين مساكنهم ومقار عملهم في مدينة أبوظبي، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والعاملين في منشآت الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي في التصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19» وبما يدعم ويسهل حركة تنقلاتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأفاد المركز بأن الخدمة الجديدة تقوم على توفير التنقل (من الباب إلى الباب) من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة صباحاً، وذلك خلال فترة تقييد الحركة المرورية المطبقة على وسائل النقل العام ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة على صعيد الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأشار المركز إلى أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تأمين وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة للموظفين العاملين في المنشآت الصحية بين مساكنهم ومقار عملهم وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر وبما يوفر عليهم الوقت والجهد من خلال تسيير حافلة عند الطلب من نوع مرسيدس «سبرنتر» التي تتميز بحداثتها ومواصفاتها المتطورة. كما تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص علىتسهيل حركة تنقل الكوادر الطبية أثناء فترة تقييد حركة النقل المطبقة ضمن الاجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لفايروس كورونا. وأضاف المركز أنه سيدرس خلال المرحلة المقبلة إمكانية توسيعالنطاق الجغرافي للخدمة ومواعيد تشغيلها، فيما أكد أنها لا تهدف إلى استبدال وسائل النقل الخاصة التي توفرها المنشآت الصحية بل هي تأتي داعماً ومكملاً لخدماتها.

ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة المخصصة لموظفي المنشآت الصحية فقط، من خلال تحميل تطبيق «Abu Dhabi Healthcare Link» على الهاتف الذكي من «أبل ستور» و«جوجل بلاي» ومن ثم اتباع الخطوات التالية: تحديد المكان الخاص بالمستخدم والوجهة المستهدفة واختيار مسار الرحلة الأفضل بالنسبة له قبل الضغط على خيار الحجز ومن ثم اتباع المسارالمحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه، كما سيظهر اسم السائق ونوع الحافلة ورقم اللوحة الخاصة بها في التطبيق.