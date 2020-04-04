تدابير احترازية لصرف أدوية للمصابين بأعراض تشبه «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغ صيادلة «الإمارات اليوم» بوجود تدابير احترازية جديدة، يتعين الالتزام بها عند صرف بعض الأدوية لمن يعانون أعراضاً تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرين إلى التشديد على صرف أدوية من أصناف «NSAID»، مثل «Ibuprofen» (الإيبوبروفين)، أو مشتقاته، أو أدوية «Aspirin acetylsalicylic acid»، إلى حين صدور نتائج الأبحاث العالمية المختصة، المتعلقة بمأمونيتها.

وأوضح الصيادلة أن الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، تلزمهم في حال صرف أي من هذه الأدوية بالتنبيه على المتعامل بأن استخدامها غير مستحسن في حال وجود أعراض مثل السعال والحمى والزكام، أو أعراض البرد الأخرى، دون استشارة الطبيب.

وأكدوا وجود فئات من المسكنات وخافضات الحرارة الأخرى، مثل «Paracetamol»، لافتين إلى أن استخدامها أفضل في الظروف الراهنة.

وكانت منظمة الصحة العالمية نصحت أخيراً بالتخلي عن «الإيبوبروفين» في مواجهة أعراض «كوفيد-19» حتى إشعار آخر.

وصرّح المتحدث الرسمي باسمها، كريستيان ليندماير، بأنها تعمل على الوصول إلى مزيد من الإرشادات في هذا المجال. وأضاف: «ننصح حالياً بتناول باراسيتامول، وعدم التداوي بشكلٍ شخصي بوساطة إيبوبروفين»، لافتاً إلى أن من يتناول إيبوبروفين لمعالجة أعراض أخرى يجب ألا يوقفه دون استشارة الطبيب.