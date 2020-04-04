حاكم الشارقة يوجّه بعدم دفن ضحايا «كورونا» في مقابر الإمارة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة بعدم دفن أيٍّ من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، في منطقة الصجعة بالشارقة.

كما وجه سموه بالتأكيد على أنه لم يدفن أيٌّ من الضحايا في المنطقة المذكورة، أو غيرها، في الشارقة، بخلاف ما نشره أحد المغرضين لمقطع فيديو، يدعي فيه أنه يتم الدفن بالمنطقة. ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجمهور إلى توخي الدقة، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات، وتداول الأخبار الصادرة عن المصادر الرسمية المعروفة في الدولة، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية المختصة تقوم بدورها، وفق القانون، إزاء الأشخاص الذين نشروا هذه المقاطع.

- المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يدعو إلى عدم تداول الشائعات.