"صحة أبوظبي" تراقب التزام الأشخاص بالحجر المنزلي عبر تطبيق ذكي يحدد موقعهم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، عن إطلاق تطبيق جديد على الهواتف الذكية للـتأكد من التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر المنزلي، للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19

وتسعى الدائرة من خلال تطبيق "ابق في المنزل stay home" إلى البقاء على علم بموقع الأشخاص أثناء الحجر المنزلي الإلزامي، وتحديد مواقعهم والتأكد من عدم مخالفة شروط الحجر، حيث سيحصل كل شخص يطلب منه أن يحجر على نفسه بالمنزل على اسم مستخدم وكلمة مرور ليتمكن من استخدام التطبيق. ويعمل التطبيق على إرسال تنبيهات إلى مرضى الحجر المنزلي، للتحقق من وجودهم ضمن نطاق الحركة المسموح به أثناء فترة الحجر.

وأوضحت الدائرة انه في حال تم الطلب من شخص أن يحجر على نفسه في البيت، أن يقوم بتحميل تطبيق خليك في البيت Stayh Home عبر زيارة موقع جوجل بلاي أو موقع تطبيقات آب ستور، وتحميل البرنامج على هاتفه، وفتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المرور وكلمة السر التي سيتم تزويده بهما من قبل السلطات المختصة، والسماح للتطبيق بالولوج لكاميرا الهاتف والموقع والميكروفون وذلك لضمان عمل التطبيق بالشكل الأمثل.

وستصل للمستخدم تنبيهات من قبل دائرة الصحة من أجل تأكيد استخدامه للتطبيق، والضغط على التنبيهات التي تصله والقيام بفتح التطبيق لإتمام عملية الدخول، وفي قسم الرسائل يتم الضغط على خانة التقاط الصور حيث يقوم الشخص بالتقاط الصورة لنفسه وتأكيد الدخول.