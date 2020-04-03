«الصحة» تسحب وتمنع استيراد «رانيتيدين»

المصدر: وجيه السباعي- دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق تسجيل وعدم استيراد جميع أدوية الرانيتيدين، للمرة الثانية، وهي الأدوية التي تستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء، كما يعالج الحالات التي تُنتج فيها المعدة الكثير من الحمض.

وقالت الوزارة في تعميم موجّه إلى المنشآت الصحية بالدولة، إن «إدارة الغذاء والدواء الأميركية طالبت جميع الشركات المصنّعة لدواء «رانيتيدين» بسحب منتجاتها من السوق فوراً، لأن شوائب NDMA في بعض منتجات هذا الدواء تتكون ويزداد تركيزها مع مرور الوقت، خصوصاً عندما يتم تخزينها في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة».

وأوضحت الوزارة أن زيادة شوائب NDMA من شأنها أن تؤدي إلى تعرض المستهلك إلى مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب، علماً بأنه حتى الآن لم يعثر المختبر التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية على شوائب NDMA في بعض الأدوية وهي: فاموتيدين، وسيميتيدين، ولانسوبرازول، وأوميبرازول.

وشددت الوزارة على الشركات المصنّعة بضرورة سحب جميع التشغيلات للمستحضرات الدوائية «رانيتيدين»، من القطاعين العام والخاص. وكانت الوزارة قد أمرت، في سبتمبر الماضي، بسحب وتعليق تسجيل وعدم استيراد أو تداول أدوية «رانيتيدين»، بسبب وجود شوائب مرتفعة من مادة NDMA، التي يحتمل أن تكون مسرطنة.