بلدية دبا الفجيرة تصادر 700 كمامة مغشوشة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نفذت بلدية دبا الفجيرة حملات رقابية مكثفة على الأسواق في المدينة والمناطق التابعة لها، أسفرت عن مصادرة 700 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، وتبين عدم استيفائها المواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

وقال مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، إن البلدية تتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة استغلال البعض للظروف الراهنة، لافتاً إلى أن بعض ضعاف النفوس يستغلون الإقبال المتزايد من قبل المستهلكين على شراء الكمامات، ويحاولون بيع منتجات مغشوشة، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية، وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.

وناشدت البلدية الأفراد ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها في مختلف منافذ البيع من خلال الاتصال برقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.