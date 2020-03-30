"صحة دبي": متطوعون يجرون 3000 اتصالاً يومياً لمتابعة الخاضعين للحجر المنزلي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي أن فريقاً من المتطوعين يجرون نحو 3000 اتصالاً يومياً، بأشخاص قدموا إلى دبي خلال فترة تفشي وباء كورونا عالمياً، بهدف متابعتهم، والاطمئنان على سلامتهم، والتأكد من التزامهم باشتراطات وضوابط الحجر المنزلي.

وقال رئيس مجلس الشباب، منسق المتطوعين في الهيئة الدكتور خالد لوتاه، إن الهيئة تستقبل عبر منصة "أبطال الصحة" التي أطلقتها أخيراً، فريقاً من المتطوعين، يتضمن بين 40 إلى 60 فرداً، يجرون ما بين 2000 إلى 3000 اتصال يومياً، بالقادمين إلى دبي خلال الرحلات التي قدمت إلى دبي أخيراً، للاطمئنان على سلامتهم، والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي .

وذكرت الهيئة أن عدد المتطوعين المسجلين لديها لدعم الجهود المبذولة في التصدي لفيروس كورونا، بلغ 3 آلاف و 300 متطوع في فئات "أطباء والتمريض والمسعفين والإداريين"، وقال رئيس مجلس الشباب، منسق المتطوعين في الهيئة الدكتور خالد لوتاه إن منصة التطوع تشهد تسجيل نحو 100 متطوع على الأقل يومياً، ويشمل العدد المسجل للمتطوعين 450 طبيباً، و90 ممرض وممرضة، فيما وزعت بقية الأعداد لتشمل مسعفين، وإداريين .

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أطلقت أخيراً، منصة تطوعية أسمتها أبطال الصحة، دعما للجهود الوطنية، والكوادر الطبية والإدارية، والذين يشكلون الصفوف الأمامية في مواجهة التحدي ضد فيروس كورونا كوفيد19.